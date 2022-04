FUNERALINO – ALLA CHIESA DEGLI ARTISTI DI ROMA L’ULTIMO AFFOLLATISSIMO SALUTO A TONI BIANCHI, IN ARTE TONY “MILLEPANINI”, IL RE DELLE NOTTI DELLA CAPITALE – C’ERANO QUASI MILLE PERSONE: AMICI DI UNA VITA, DJ, MARCHESI, IL “MOIKANO” MARCO RIGON, JONIS BASCIR, FRANKIE MICALUSI, JONATHAN E CARMELO DI IANNI – “TONY HA DEDICATO LA VITA AGLI ALTRI. QUESTA FOLLA È L’ULTIMA DIMOSTRAZIONE DI QUANTO TUTTI LO AMASSERO” - VIDEO

ROMA, LA CHIESA DEGLI ARTISTI GREMITA PER I FUNERALI DI TONY MILLEPANINI

Gabriella Sassone per “Il Tempo”

tony bianchi foto di bacco

“Un uomo che ha dedicato la vita agli altri prima che a se stesso. Questa folla di amici oggi è l’ultima dimostrazione di quanto tutti lo amassero e rispettassero. Anche in ospedale, negli ultimi suoi giorni di vita, Tony ha sempre tranquillizzato chi andava a salutarlo dietro il vetro della terapia intensiva”.

Fabrizio Caccetta arriva tra i primi insieme agli storici imprenditori della notte Giancarlino Battafarano e Danilo Proietti nella Chiesa degli Artisti di Piazza del Popolo, Santa Maria in Montesanto.

funerali tony bianchi foto luca allegrezza : conterbo press 7

Qui, nel cuore della Città Eterna, ieri pomeriggio c’è stato l’ultimo saluto a Tony Bianchi, per tutti Tony “Millepanini”, un uomo dal cuore d’oro, un orsacchiottone sempre sorridente e pacato, ex rugbista dalla taglia extra large, che ha lanciato e diretto i locali più cool di Roma, già nella storia della night-life: dal “Conny’s” a “La Maison”, dal “Le Bain” a “La Villa” al Fleming, da “Le Terrazze” all’Eur al suo ultimo gioiellino, il “Mr. Barry” a Piazza dei Ponziani, nato sulle ceneri dello “Scarabocchio” in voga negli anni ‘70.

funerali tony bianchi foto luca allegrezza : conterbo press 3

Club dove tutti si sentivano a casa, grazie alla sua presenza gioiosa e rassicurante. Tony se ne è andato a soli 58 anni per un male implacabile scoperto forse troppo tardi (in pochi sapevano che si era ammalato), lasciando sgomenta l’intera città che si è disperata sui social, ma anche amici che vivono Oltreoceano, come il Dj Corrado Rizza, il primo a dare l’annuncio della sua scomparsa che ora lo piange da Miami, mentre già pensa a un “Tony Day” per ricordarlo una volta all’anno.

A salutare Tony è arrivata una folla oceanica, quasi mille persone: nella chiesa gremita non si riusciva più ad entrare e molti sono rimasti fuori, incuriosendo i tassisti che domandavano: “Ma chi è morto?”. “Ci sono quarant’anni di Roma by night oggi, tutto il mondo della notte che conta”, dice Camillo Maria Rebecchi, che per anni ha lavorato come door selector così come Marco Rigon, ribattezzato il “Moikano” da quando accoglieva i clienti con la sua bellezza sfolgorante ai tempi d’oro del “Follia”.

funerali tony bianchi foto luca allegrezza : conterbo press 2

Arrivano il marchese Giuseppe Ferrajoli, il Prefetto Fulvio Rocco, il press office Giuseppe Bambagini con Jonis Bascir e Roberto Ciufoli. Gli imprenditori della notte ci sono tutti: Massimo Buonerba che tenne a battesimo Tony al “Mais”, Antonio e Luciano Flamini con Fabiano Lo Faro, Renato Caruzzi e Alfredo Guida, Luca Pavoni, Daniele Aprile e Stefano Spezia di “Spazio Novecento”, Paolo Marteletti di “Casa Novecento”, i fratelli Mangione, proprietari del ristorante “Met”, Paolo Bernabei.

funerali tony bianchi foto luca allegrezza : conterbo press 39

Si rivede anche il mitico Jonathan con il solito look da hippy ibizenco, proprietario di “Jonathan Angel’s”, rimasto senza parole appoggiato al carro funebre. C’è Carmelo Di Ianni, anima del “Notorius” e del “Jackie O’”, Frankie Micalusi, figlio di Johnny dell’Osteria del Pesce. Lacrime e commozione in chiesa durante l’omelia da parte dei fratelli di Tony, Piero e Danilo che lo hanno ricordato sull’altare con vari aneddoti.

funerali tony bianchi foto luca allegrezza : conterbo press 13

Commossi l’ex socio storico Gigi Guarasci con Anna e Beatrice LoPresti. C’è molta gente di Monteverde, il suo quartiere, e le nuove leve del mondo della notte, che lo vedevano come un idolo. In gran numero i Dj: Paolo Pompei, Stefano Gamma, Pierandrea The Professor, Cesare Cerulli, Gino Woody Bianchi, Filippo Clarì, Stefano De Nicola, Roberto Quattrino e il pianista Ciccio Mauro. Cartellino timbrato anche per Davide Buccioni, promoter di pugilato, Paolo di Stefano e Andrea Barberis del “Nice”, Dario Calabretta, Nicola Colavita, Elisabetta Viaggi e tanti altri.

funerali tony bianchi foto luca allegrezza : conterbo press 4

Gente che non si rivedeva da una vita, un evento più che un funerale, dolore compito e sorrisi per far rivivere un’epoca magica nel ricordo di quest’uomo dal cuore d’oro. Lunghi applausi quando la bara è uscita dalla Chiesa e il carro funebre è partito, diretto al cimitero della Laurentina dove sarà tumulato. Il re della notte è morto, viva il Re!

funerali tony bianchi foto luca allegrezza : conterbo press 5 funerali tony bianchi foto luca allegrezza : conterbo press 16 funerali tony bianchi foto luca allegrezza : conterbo press 6 funerali tony bianchi foto luca allegrezza : conterbo press 10 funerali tony bianchi foto luca allegrezza : conterbo press 42 funerali tony bianchi foto luca allegrezza : conterbo press 11 funerali tony bianchi foto luca allegrezza : conterbo press 43 funerali tony bianchi foto luca allegrezza : conterbo press 40 funerali tony bianchi foto luca allegrezza : conterbo press 20 funerali tony bianchi foto luca allegrezza : conterbo press 34 funerali tony bianchi foto luca allegrezza : conterbo press 41 funerali tony bianchi foto luca allegrezza : conterbo press 22 funerali tony bianchi foto luca allegrezza : conterbo press 44 funerali tony bianchi foto luca allegrezza : conterbo press 35 funerali tony bianchi foto luca allegrezza : conterbo press 21 funerali tony bianchi foto luca allegrezza : conterbo press 36 funerali tony bianchi foto luca allegrezza : conterbo press 37 funerali tony bianchi foto luca allegrezza : conterbo press 1 funerali tony bianchi foto luca allegrezza : conterbo press 28 funerali tony bianchi foto luca allegrezza : conterbo press 15 funerali tony bianchi foto luca allegrezza : conterbo press 23 funerali tony bianchi foto luca allegrezza : conterbo press 27 funerali tony bianchi foto luca allegrezza : conterbo press 33 funerali tony bianchi foto luca allegrezza : conterbo press 8 funerali tony bianchi foto luca allegrezza : conterbo press 32 funerali tony bianchi foto luca allegrezza : conterbo press 9 funerali tony bianchi foto luca allegrezza : conterbo press 26 funerali tony bianchi foto luca allegrezza : conterbo press 18 funerali tony bianchi foto luca allegrezza : conterbo press 30 funerali tony bianchi foto luca allegrezza : conterbo press 24 funerali tony bianchi foto luca allegrezza : conterbo press 25 funerali tony bianchi foto luca allegrezza : conterbo press 31 funerali tony bianchi foto luca allegrezza : conterbo press 19 funerali tony bianchi foto luca allegrezza : conterbo press 14 funerali tony bianchi foto luca allegrezza : conterbo press 12 funerali tony bianchi foto luca allegrezza : conterbo press 29

funerali tony bianchi foto luca allegrezza : conterbo press 17