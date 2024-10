FUNGHI ALLUCINOGENI E MDMA SONO ROBA PER HIPPY FATTONI? NEMMENO PER IDEA – NEGLI USA DOPO I TECH BOY DELLA SILICON VALLEY, ORA È TEMPO DELLE DONNE DELLA CLASSE MEDIA: MOLTE SONO MILLENNIAL, MADRI, HANNO DEI COMPAGNI, MA RITENGONO GLI PSICHEDELICI LA CURA MIGLIORE PER STRESS, TRAUMI E DEPRESSIONE. OVVIAMENTE FANNO USO DI QUESTE SOSTANZE DI NASCOSTO PER NON AVERE PROBLEMI CON I FEDERALI E…

Dagotraduzione dell'articolo di Kat Rosenfield per www.thefp.com

Immagina l'ideale platonico della donna della generazione dei millennial e probabilmente ti verrà in mente qualcuno come Rachel.

A 42 anni, ha una pelle invidiabile e un piercing al naso, la narice, non il setto nasale, in cui sfoggia un delicato cerchio d'oro. È sposata da quasi due decenni con il suo amore del college, con cui ha tre figli sotto i 13 anni. Ha lavorato per 10 anni nel settore sanitario, prima di diventare una mamma a tempo pieno. Ogni mattina sale su una Peloton, il pomeriggio partecipa alle riunioni della PTA e, nel tempo libero, lavora a maglia splendidi maglioni sobri che sembrano il tipo di indumento che Gwyneth Paltrow indosserebbe in un viaggio nelle Highlands scozzesi.

Ma Rachel ha anche un altro hobby, uno che la rende un po' diversa dalle altre mamme del suo sobborgo texano, anche se non ne parla con loro. Una volta al mese circa, dopo che lei e suo marito hanno messo a letto i bambini, Rachel manda un messaggio ai suoceri, che vivono a poca distanza, per assicurarsi che siano a casa e disponibili in caso di emergenza.

E poi Rachel assume una generosa dose di funghi allucinogeni, o a volte MDMA, e trascorre le successive ore sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.

«Tutto sembra incredibile. Tutto ha un sapore incredibile. Tutte le tue esperienze sensoriali sono davvero intense. Anche il sesso è incredibile - mi ha detto - Se prendi MDMA con un partner, ti sembra quasi di poter realizzare quello che faresti in, tipo, cinque anni di consulenza di coppia, in una notte».

Nella cultura popolare americana, le droghe psichedeliche sono probabilmente più note come sostanze ricreative amate dal tipo di camperista con i dreadlock. Ma il loro uso è aumentato notevolmente nell'ultimo decennio; uno studio pubblicato nel luglio 2024 ha scoperto che la percentuale di adulti di età compresa tra 35 e 50 anni che avevano fatto uso di allucinogeni nell'ultimo anno era sette volte superiore a quella del 2014. E non sono solo gli hippy a guidare la tendenza.

Le celebrità di ogni genere, da Mike Tyson a Miley Cyrus, hanno reso pubblico il loro amore per gli psichedelici; le memorie del principe Harry descrivono come li ha usati per affrontare la morte della madre. E nella comunità tecnologica il microdosaggio è diventato una pratica onnipresente; un articolo del “Wall Street Journal” del 2023 ha definito gli psichedelici "Le droghe che alimentano la Silicon Valley".

Ma oltre ai tech boys e ai loro vicini di Hollywood, c'è una schiera di consumatori di sostanze psichedeliche che si fa meno sentire: le donne di successo che usano queste droghe come forma di cura.

[…]

Ho parlato con una dozzina di donne che usano regolarmente sostanze psichedeliche e ho scoperto che sono un gruppo eterogeneo: provengono da generazioni e background socioeconomici diversi; assumono droghe di tipo diverso, con orari diversi, per motivi diversi. Molte di loro hanno iniziato a sperimentare MDMA, LSD , funghi o ketamina solo dopo aver lottato per anni entro i confini di un sistema medico che le ha continuamente deluse. Alcune soffrivano di depressione resistente al trattamento, o di grave ansia, o di disturbo da stress post-traumatico causato da un trauma grave.

Ciò che hanno in comune è una fede appassionata negli psichedelici come fonte di guarigione e forza per il bene, che a volte può rasentare l'evangelico. Sono, tuttavia, pienamente consapevoli che il loro zelo non è condiviso né dal governo federale né dal dipartimento medio delle risorse umane, motivo per cui a tutti i personaggi di questa storia è stato dato uno pseudonimo per proteggere la loro privacy. Come ha detto Rachel: «Mi piace avere la custodia dei miei figli».

