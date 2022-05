IL FUOCO DELLA RIVOLTA - ENNESIMO INCENDIO IN UNA FABBRICA IN RUSSIA: A PRENDERE FUOCO QUESTA VOLTA E' STATO UN PALAZZO CHE OSPITAVA GLI UFFICI PER L'ARRUOLAMENTO NELL'ESERCITO - L'EDIFICIO E' STATO BOMBARDATO CON LE MOLOTOV: SECONDO LE ONG SI TRATTA DI UNA "PROTESTA CONTRO LA GUERRA" - NEI GIORNI SCORSI INCIDENTI SIMILI SI SONO RIPETUTI IN DIVERSI LUOGHI STRATEGICI: UNA FABBRICA DI ESPLOSIVI, UNA NAVE CISTERNA, UN IMPIANTO DI DIFESA TOP SECRET... - VIDEO

Dagotraduzione dal Daily Mail

Ennesimo incendio in una fabbrica in Russia: a prendere fuoco questa volta è stato un palazzo che ospitava gli uffici per l’arruolamento militare russo a Nizhnevartovsk, in Siberia occidentale. Sembra che l’edificio sia stato colpito da diverse bombe molotov mentre si intensificano le speculazioni secondo cui Vladimir Putin dovrebbe introdurre la mobilitazione di massa dell’esercito.

Il gruppo per i diritti umani gulagu.net ha interpretato l'attacco di questa settimana all'ufficio di arruolamento militare come una «protesta contro la guerra».

Secondo fonti filogovernative due bombe molotov sono state lanciate e una terza non ha preso fuoco. «Ma il video mostra un uomo che dà fuoco metodicamente a sette bottiglie molotov una dopo l'altra, le lancia e dà fuoco all'ingresso dell'ufficio di arruolamento militare», ha detto il gruppo. «E questo prima ancora dell'annuncio della mobilitazione parziale o totale.

«La gente è contraria alla guerra: nessuno ha bisogno del massacro, delle uccisioni e dell'autoisolamento della Russia. La protesta si sta radicalizzando. No alla guerra».

È solo l’ultimo incidente in Russia da quando è iniziata la guerra in Ucraina. Lunedì tre donne sono morte in un gigantesco incendio presso il produttore di esplosivi Perm Gunpowder Plant, che rifornisce l'esercito. L'impianto produce sistemi di missili a lancio multiplo Grad e Smerch, utilizzati dalle forze russe in Ucraina, e sistemi di difesa aerea, nonché proiettili di carri armati. Fornisce polvere da sparo per armi leggere. Un testimone oculare ha detto al quotidiano Komsomolskaya Pravda: «L'edificio è appena volato in aria».

Mercoledì, una nave cisterna ferroviaria contenente solventi ha preso fuoco sul territorio dell'enorme fabbrica Kaprolaktam che un tempo produceva armi chimiche, a Dzerzhinsk. E ancora: due settimane fa un impianto di difesa top secret per la progettazione di missili a Tver ha preso fuoco uccidendo 22 persone, tra cui alcuni dei migliori progettisti di missili del paese.