1 – L'ITALIA DELLE ROTOBALLE

Michele Serra per “la Repubblica”

Tra le misure di contenimento del contagio, l' uso dei balloni di foraggio per bloccare l' accesso al paese di Monteleone di Puglia (mille abitanti) ha un suo splendore simbolico. Intanto perché la rotoballa, che può anche essere quadrata e più leggera - in quel caso, su al Nord, si chiama ballino - è un oggetto di indiscutibile bellezza.

La transenna arrugginita o il cavallo di frisia o la barriera Jersey se li sognano, quell' opulenza agricola e quel profumo di erba medica. E poi perché il contado, l' Italia dei piccoli centri e delle valli spopolate, l' Italia dimenticata dall' urbanizzazione e dalla modernità, l' Italia agricola, in questi giorni di tregenda si ritrova tra le mani qualche inaspettato vantaggio. All' isolamento si è allenati, nei paesi, da almeno un paio di generazioni; da quando la decimazione prodotta dalla discesa a valle per lavorare nelle fabbriche ha svuotato strade e case.

E distanziarsi, e camminare e lavorare in larghi spazi, spalmati su territori comunali vasti e spopolati, ben prima di diventare una norma era già la normalità. Basta chiudere l' osteria e il bar e la movida del tressette, solo assembramento conosciuto, diventa irrealizzabile. Questa rarefazione umana ha un costo sociale; e un peso psicologico; e spesso produce chiusura culturale e politica. Ma compete vittoriosamente, nell' emergenza, con la densità urbana, meno governabile, meno salubre, meno protetta. Mettete in rete (come sta accadendo adesso, gioco forza) questo firmamento di tetti disseminati, e otterrete la più grande metropoli di questo Paese. La rotoballa non è una barriera, è una bandiera.

2 – IN PUGLIA IL SINDACO BLOCCA LE STRADE CON LE BALLE DI FIENO

Da www.ilmessaggero.it

I militari in strada? No, le balle di fieno. E' l'idea per bloccare gli accessi al paese del sindaco di Monteleone di Puglia, Giovanni Campese: il primo cittadino infatti, ieri sera ha fatto disporre rotoballe per sbarrare gli ingressi nel comune più alto della Puglia, dove attualmente non si registrano casi di contagio da Covid 19 e ci sono cinque cittadini che, tornati dalle zone rosse, si sono messi in auto isolamento.

«Abbiamo utilizzato il materiale che abbiano a disposizione gratuitamente - racconta Campese -. Non essendo dotati di molte transenne abbiamo fatto ricorso alla materia prima della nostra comunità».

Ieri sera 20 volontari della Protezione Civile tra giovani del paese ed agricoltori, a bordo di trattori hanno posizionato le balle di fieno e hanno bloccato le strade secondarie per salvaguardare il paese dal coronavirus. Unica via di accesso resta via Mancini. Non solo, il primo cittadino ha disposto anche la chiusura al pubblico tutte le attività commerciali, compresi generi alimentari e farmacie.

«Per salvaguardare dal contagio la nostra piccola comunità composta da circa mille abitanti - prosegue il primo cittadino - abbiamo attivato un servizio porta a porta. I nostri concittadini fanno gli ordini telefonicamente a supermercati e farmacie e poi gli uomini della protezione civile provvedono ad effettuare consegne a domicilio. La nostra è una comunità con un forte senso civico».

