FUORI IL NOME! – SCANDALO A SFONDO SESSUALE IN COLOMBIA DOVE L’ATTRICE HOT ESPERANZA GÒMEZ HA RIVELATO CHE UN MINISTRO DEL SUO PAESE LE HA OFFERTO POCO PIÙ DI DUE MILIONI DI DOLLARI PER UNA TROMBATA: “NON DIRÒ IL NOME, MA APPARTIENE A QUEL TIPO DI PERSONE CHE SUI MEDIA ATTACCA LA PROSTITUZIONE E LA PORNOGRAFIA. NON CI SONO ANDATA NON SOLO PERCHÉ SI ATTEGGIA A MORALISTA, MA ANCHE PERCHÉ…”

(ANSA) - Scandalo a sfondo sessuale in Colombia: l'attrice di film per adulti Esperanza Gómez, ha affermato che un ministro del suo Paese le ha offerto poco più di 2 milioni di dollari per un amplesso, che lei ha però rifiutato.

"Non dirò il nome, ma è ministro di qualcosa in Colombia e appartiene a quel tipo di persone che sui media pubblici attacca costantemente la prostituzione, la pornografia, eccetera, però è disposto a offrire più denaro", ha detto la pornostar alla piattaforma digitale Red Viral.

In seguito ha anche chiarito alla Rivista Semana di non essere impiegata nell'attuale governo. L'attrice, che risiede negli Usa ed è il volto più noto dell'industria dell'intrattenimento per adulti locale, ha assicurato di aver rifiutato l'offerta per due motivi: perché proveniva da un "personaggio" che di solito denigra la pornografia e si atteggia a moralista, e perché lei non è dedita alla prostituzione.

"Che bello negoziare con i proventi rubati a tutti i colombiani che pagano le tasse, ma quel denaro non è tuo, quei soldi che vorresti usare per andare con me appartengono al popolo colombiano, non sono tuoi", avrebbe risposto Gómez all'anonimo ministro.

