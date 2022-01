FUORI DI TETTA E DI TESTA! - A CATANIA NON SI PARLA D'ALTRO CHE DELLA DONNA CHE IERI, MEZZA NUDA, HA INIZIATO A LANCIARE DAL BALCONE TUTTO QUELLO CHE LE CAPITAVA A TIRO – LA SIGNORA, DI CIRCA 40 ANNI, È AFFETTA DA TEMPO DA GRAVI PROBLEMI PSICHICI, TANTO CHE LA FIGLIA È STATA ALLONTANATA. DIETRO AL RAPTUS PERÒ CI POTREBBE ESSERE UN TRADIMENTO. È STATA ACCOMPAGNATA IN UN OSPEDALE CITTADINO E SOTTOPOSTA A TSO - VIDEO

1 - DAGO-IERI: A CATANIA UNA DONNA MEZZA NUDA HA DATO DI MATTO E HA COMINCIATO A LANCIARE OGGETTI DAL BALCONE DI CASA

https://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/fuori-come-balcone-catania-donna-mezza-nuda-ha-dato-295943.htm

2 - SEMINUDA LANCIA OGGETTI DAL BALCONE

Vittorio Romano per “La Sicilia”

donna che lancia oggetti dal balcone a catania 9

Il fatto, di per sé, non sarebbe nemmeno da raccontare se non avesse causato problemi alla viabilità e danni ad alcune automobili regolarmente parcheggiate nella parte alta di via Etnea, poco più su dell'incrocio con la via Ingegnere.

Non lo avremmo certamente raccontato per rispetto della dignità di una persona, una donna di circa 40 anni, che ha lanciato di tutto dal balcone di casa perché in preda a una crisi, in quanto affetta da tempo da gravi problemi psichici, come ci ha riferito la polizia di Stato che ieri, nel bel mezzo della mattinata, è stata chiamata a intervenire.

La signora, sposata e madre di una bambina che per fortuna non era con lei in casa - pare sia stata collocata già da tempo da un'altra parte proprio per i problemi di cui soffre la mamma - intorno alle 9,30 s'è affacciata al balcone del terzo piano di uno stabile di via Etnea. Sfidando l'aria frizzantina coperta soltanto da un paio di mutandine, ha cominciato a lanciare in strada e sul marciapiedi tutto ciò che le capitava sotto mano: vasi di tutte le misure, oggetti vari, soprammobili, giocattoli. Perfino una culla.

donna che lancia oggetti dal balcone a catania 7

Tutto sotto gli occhi della gente che stava in strada o che si era affacciata ai balconi di casa. Qualcuno ha acceso la telecamera dei telefonini e ha cominciato a ri-prendere tutta la scena. Nel giro di qualche minuto i social erano pieni di video che circolavano a velocità supersonica, tanto da diventare subito virali.

Il disagio di una donna visibilmente sofferente era stato dato in pasto al "grande fratello", per poter soddisfare la curiosità, saremmo tentati di dire morbosa, di tanti. I poliziotti delle volanti sono riusciti a entrare nell'appartamento della signora, che era sola in casa, con l'aiuto dei vigili del fuoco, intervenuti sul posto dalla sede del comando provinciale. La donna è stata tranquillizzata con grande professionalità dagli agenti e dai sanitari del 118, che nel frattempo erano arrivati con un'ambulanza.

donna che lancia oggetti dal balcone a catania 8

Anche il marito, contattato, ha fatto subito ritorno a casa. Poi la donna è stata accompagnata in un ospedale cittadino, dove - con un Tso - è stata presa in carico dai medici. Nessuno, per fortuna, è rimasto ferito durante il lancio di oggetti. Qualche auto è rimasta danneggiata e il traffico interdetto fino a quando dalla carreggiata sono stati rimossi tutti gli oggetti.

donna che lancia oggetti dal balcone a catania 6 DONNA LANCIA DI TUTTO DAL BALCONE A CATANIA donna che lancia oggetti dal balcone a catania 4 donna che lancia oggetti dal balcone a catania 1 donna che lancia oggetti dal balcone a catania 10 donna che lancia oggetti dal balcone a catania 11 donna che lancia oggetti dal balcone a catania 2 donna che lancia oggetti dal balcone a catania 3 donna che lancia oggetti dal balcone a catania 5