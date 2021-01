I FURBETTI DI CAPODANNO - FESTA AD OGNI COSTO, NONOSTANTE IL COVID. GENTE CHE BALLA SENZA MASCHERINE, BRINDISI E MUSICA AD ALTO VOLUME CON DJ E VOCALIST: IERI SERA IN UN RESORT DI LUSSO DI PADENGHE SUL GARDA, NEL BRESCIANO - A ROMA, FESTA ABUSIVA IN ALBERGO CON 27 PERSONE - PRATO, FESTA ABUSIVA NELLA CHINATOWN: MAXI MULTE AI 130 PARTECIPANTI. PER TUTTI MULTA DA 400 EURO

Festa di Capodanno nel resort di lusso, sui tavoli il biglietto: «Non pubblicate foto». Ma le immagini finiscono sui social. Per tutti multa da 400 euro

Festa di Capodanno ad ogni costo, nonostante i divieti imposti dall'emergenza Covid. Gente che balla senza mascherine, brindisi e musica ad alto volume con dj e vocalist: una festa da ultimo dell'anno è andata in scena ieri sera in un resort di lusso di Padenghe sul Garda, nel Bresciano.

I video dei presenti sono però finiti sui social nonostante su ogni tavolo del ristorante la proprietà avesse lasciato un biglietto che chiedeva «vista l'attuale situazione di non divulgare foto e video sui social». Contattato dall'Ansa l'albergo ha replicato: «Stiamo vedendo cosa sia accaduto».

Capodanno a Roma

«Abbiamo organizzato un pranzo che si è protratto a lungo per i nostri ospiti fino a sera e qualcuno, a causa di qualche bicchiere di troppo, ha esagerato». Così ha detto all'Ansa Ivan Favalli, direttore del resort di Padenghe del Garda dove ieri hanno festeggiato centinaia di persone come dimostrano video che fanno vedere gente che balla e brinda senza mascherina.

«Tornassi indietro non lo organizzerei più, perché viste le polemiche non ne è valsa la pena anche se stiamo facendo i salti mortali per portare avanti l'attività. C'erano un centinaio di clienti, per lo più giovani, e abbiamo fatto questo pranzo lungo per evitare la cena in camera che non avremmo potuto gestire», spiega Favalli.

«Capisco la rabbia delle persone che hanno visto i video e che hanno trascorso la giornata a casa in zona rossa. Abbiamo provato ad intervenire in situazioni particolari, ma non è nemmeno facile imporsi con clienti che pagano tanto». Favalli ha anche pubblicato su Facebook un video in cui spiega cosa accaduto il 31 dicembre nel resort che gestisce.

«Tutti i 126 ospiti del resort presenti ieri saranno multati per non aver rispettato le norme anticovid dell'ultimo Dpcm. A quanto ammonta la multa? 400 euro a testa». Lo spiega Massimo Landi, comandante della Polizia locale della Valtenesi, nel Bresciano, in merito alla festa nel resort di lusso di Padenghe sul Garda con i video di gente che ballava, brindava senza indossare la mascherina, finiti sui social. «Stiamo valutando anche eventuali verbali per il titolare dell'attività», aggiunge il comandante della Polizia locale.

Capodanno a Roma, festa abusiva in albergo con 27 persone: cenavano e ballavano, poi l'arrivo dei carabinieri

Scoperta dalla polizia una festa di Capodanno in un albergo al centro di Roma. All'arrivo degli agenti, intorno alle 22.30, sono state trovate 27 persone che ballavano e cenavano. Secondo quanto si è appreso, i partecipanti verranno multati.

Capodanno Prato, festa abusiva nella Chinatown: maxi multe ai 130 partecipanti

di Marco Gasperetti per Corriere.it

Il blitz è scattato intorno alle 21 del giorno di San Silvestro dopo una raffica di telefonate anonime di cittadini di Prato. «Un sacco di persone stanno partecipando a una festa in un capannone, c’è un assembramento incredibile e un baccano infernale con musica e canti», avevano raccontato diverse persone. Il solito scherzo di fine anno? Assolutamente no, dentro la struttura non lontano dalla Chinatown di via Zipoli a Prato c’erano 130 persone, per lo più giovani e di nazionalità cinese, che avevano organizzato un veglione proibito di fine anno.

Il blitz delle forze dell’ordine ha coinvolto polizia, vigili urbani e guardia di finanza con decine di agenti che hanno bloccato le persone, le hanno identificate e le hanno multate per violazione del decreto del presidente del consiglio con un’ammenda di 400 euro ciascuno. Alla fine l’ammontare della super multa ha raggiunto le 52 mila euro.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’organizzatore della maxi festa abusiva era stata gestita dal proprietario di un ristorante che si trova all’interno del capannone. L’uomo, anche lui di nazionalità cinese, si sarebbe giustificato dicendo che non sapeva del dovuto ma, oltre che la multa, gli agenti gli hanno contestato una grave violazione delle norme che regolano l’emergenza contro il Covid-19 e hanno iniziato l’iter alla prefettura di Prato per la chiusura del locale.

Multe anche in Versilia

I partecipanti alla festa pare fossero arrivate da più parti della Toscana con le auto che avevano parcheggiato in strada, alcune anche in divieto di sosta. Sempre in Toscana due 35enni sono stati trovati in circolazione la notte di San Silvestro, in auto, a Pietrasanta, in Versilia, e sono stati identificati e multati dagli agenti del commissariato di Forte dei Marmi (Lucca) in base alle normative anti-Covid.