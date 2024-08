I FURBETTI CI ROVINANO LE VACANZE - LE FERIE SONO DIVENTATE UN LUSSO PER POCHI, CON RINCARI TRA IL 15% E IL 20% RISPETTO AL 2023 - GLI IM-PRENDITORI DEL TURISMO, CHE AVEVANO AUMENTATO I PREZZI PER LA CRISI ENERGETICA, NON LI HANNO RIPORTATI A VALORI NORMALI - IL CODACONS: "SI TRATTA DI AUMENTI INGIUSTIFICATI CONSIDERATO CHE L'EMERGENZA È TERMINATA DA UN BEL PEZZO E LE BOLLETTE DI LUCE E GAS SONO DIMINUITE…"

aumento dei prezzi di lettini e ombrelloni

[…] L'estate di quest'anno sta per terminare ma tra le famiglie il ricordo dei prezzi salati che hanno dovuto affrontare resterà vivo a lungo. La paura è che sia solo un inizio. La lista di beni e servizi rialzati è lunga e fa discutere. «Si tratta di aumenti del tutto ingiustificati considerato che l'emergenza energetica è ormai terminata da un bel pezzo e le bollette di luce e gas sono diminuite, e che l'inflazione dopo un biennio di rincari pesanti è rientrata nella norma» sottolinea il Codacons.

spiaggia - caro vacanze

Per l'associazione di consumatori, i rialzi delle tariffe sono legati alla ripresa delle partenze degli italiani per le vacanze e a una maggiore presenza dei turisti stranieri nelle nostre località. Molte voci di spesa però sono salite nella fase di picco della stessa crisi energetica e da quel momento non sono più diminuite, in ogni tipo di località, anche in quelle che non sono turistiche. È il caso, per fare un esempio, del prezzo del coperto al ristorante che ormai viaggia intorno ai 3 euro a persona, arrivando in alcuni casi a toccare i tre euro e mezzo. […]

italiani senza soldi per andare in vacanza

[…] «Le vacanze sono sempre più roventi sul fronte dei prezzi e c'è chi approfitta della voglia di ferie degli italiani per rincarare in modo esagerato i propri listini», dice Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori. Il timore è che il copione si possa ripetere anche l'anno prossimo.

[…] Non solo sull'anno scorso: i rincari si sono visti anche mese su mese. Stando ai dati Istat di luglio (che sono i più recenti), a gonfiarsi sono stati i servizi ricettivi e di ristorazione, […] che ha segnato la salita del 4,3% su luglio 2023 (+4,5% sul mese prima).

i maggiori rincari registrati a giugno 2024 in italia

[…] Su questo fronte pesa poi il caro caffè che quest'estate in alcune città ha già raggiunto il prezzo di 1,5 euro a tazzina. L'espresso al bar costa oggi il 15% in più rispetto al 2021 […] Andamento analogo per il gelato che ormai è un piacere che si paga il 30% in più rispetto al 2021. Per un cono piccolo artigianale si spendono in Italia in media 2,7 euro, arrivando a sfiorare i 5 euro in alcune gelaterie del centro storico di Roma.

Una vera e propria stangata si è poi abbattuta sulle tariffe dei villaggi vacanze, campeggi, ostelli, che rispetto a giugno 2024 sono rincarati del 18,8% (+8,2% sull'anno prima). In forte rialzo anche i pacchetti vacanza nazionali con un incremento in appena un mese, da giugno a luglio, del 14,5%. Sull'anno prima le tariffe sono però impennate addirittura del 29,9%.

aumento dei costi per le vacanze - estate 2024

Sempre secondo i dati ufficiali, anche il trasporto marittimo è lievitato in poco tempo (+11,4%) […] È stata questa una nota dolente dell'estate con biglietti di andata e ritorno a quota 1.274 euro per la tratta Genova-Porto Torres per una famiglia che ha deciso di spostarsi all'ultimo momento. Livelli analoghi, 1.094 euro, anche per la tratta Livorno-Olbia. Un caso particolare è poi quello degli stabilimenti balneari e delle piscine con rialzi del 10% sul mese precedente (+13% sul 2023).

[…] «Dal 2020 ad oggi hanno applicato costanti aumenti delle tariffe per il servizio di noleggio ombrelloni, lettini, sdraio, cabine e per gli abbonamenti stagionali – sottolinea Assoutenti –. Prima i maggiori costi legati alle misure imposte dal Covid, poi il caro-bollette, hanno spinto al rialzo i prezzi dei lidi, al punto che oggi per affittare un ombrellone e due lettini la spesa media si attesta In Italia tra i 30 e i 35 euro al giorno, con forti differenze sul territorio: si va da 25 euro della Romagna ai 90 euro del Salento, fino a superare i 120 euro al giorno in alcune località della Sardegna».

Per Assoutenti, considerando tutte le voci di spesa che compongono una vacanza, quest'anno andare in ferie è costato in media tra il 15% e il 20% in più rispetto al 2023. […] A fronte di tale situazione, il rischio concreto è che le vacanze diventino un lusso per pochi e che si allarghi sempre di più la fetta di popolazione che sarà costretta a rinunciare alle vacanze estive.