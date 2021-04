12 apr 2021 13:43

FURBI COME DELLE VOLPI - QUATTRO GIOCATORI DEL LEICESTER CITY BECCATI A UN PARTY CON ALTRI 18 INVITATI IN BARBA ALLE NORME ANTI COVID - I PARTECIPANTI ALLA FESTA IN CASA DEL CALCIATORE SPAGNOLO AYOZE PEREZ HANNO CERCATO DI ELUDERE I CONTROLLI NASCONDENDOSI E SPEGNENDO LE LUCI, MA SONO STATI BECCATI DA UN VICINO MENTRE CERCAVANO DI PRENDERE UN TAXI PER CONTINUARE LA FESTA A CASA DI UN ALTRO CALCIATORE - LE INVITATE ERANO GIOVANI DONNE, A CUI ERA STATO CHIESTO DI...