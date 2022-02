FURIA ANIMALE - THEO HERNANDEZ È A RISCHIO DENUNCIA DOPO CHE IL SUO PITBULL È SCAPPATO DI CASA E HA UCCISO UN ALTRO CAGNOLINO – IL DIFENSORE DEL MILAN NON SI TROVAVA A CASA PERCHÉ ERA PARTITO PER LA TRASFERTA DI SALERNO – I CARABINIERI STANNO VALUTANDO EVENTUALI PROVVEDIMENTI NEI CONFRONTI DEL PROPRIETARIO…

Anna Campaniello per il "Corriere della Sera - Edizione Milano"

Como Ama i cani e vive circondato da questi animali, come mostra spesso sui social. Questa volta però, il calciatore del Milan Theo Hernandez è a rischio denuncia dopo che il suo pitbull ha azzannato e ucciso un cagnolino meticcio simile a un pinscher e ha fatto cadere la proprietaria, una donna di 73 anni. Il cane sarebbe uscito dalla villa di Guanzate in cui il giocatore vive con la fidanzata, approfittando sembra dell'apertura del cancello per il passaggio di un'auto.

È accaduto venerdì, nel pomeriggio. Il calciatore non era a casa perché già partito per la trasferta di Salerno. La notizia è stata anticipata dal Giornale di Olgiate e sull'episodio sono in corso gli accertamenti degli agenti della polizia locale della Bassa Piana Comasca, intervenuti dopo la richiesta di aiuto della 73enne e del marito. In fase di valutazione eventuali provvedimenti nei confronti del proprietario del cane.

Il pitbull sarebbe uscito dalla villa in zona Cinq Fo a Guanzate in cui vivono Theo Hernandez e la compagna Zoe Cristofoli, in attesa di un bambino. Il cane avrebbe subito preso di mira la pensionata che teneva al guinzaglio il cagnolino Milo. La donna ha preso in braccio il cucciolo ma il pitbull le sarebbe saltato addosso, facendola cadere a terra.

La pensionata ha cercato comunque di salvare il pinscher e di strapparlo dalla morsa del pitbull, provando anche a lanciarlo sul tetto di un'auto in sosta, ma senza riuscire a fare nulla contro la furia dell'animale. Le grida della donna hanno attirato alcuni passanti, ma per il cagnolino era ormai troppo tardi. Sotto shock la 73enne, che è stata soccorsa ma non ha poi voluto essere portata in ospedale.

