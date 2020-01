LA FURIA DI ELISABETTA – LA FAMIGLIA REALE HA SAPUTO DELLA “MEGEXIT” DAI TELEGIORNALI: PARE CHE I DUCHI DI SUSSEX NON ABBIANO AVVISATO NESSUNO DELLA LORO INTENZIONE DI SGANCIARE LA BOMBA, SCATENANDO IL PANICO A CORTE – CARLO E WILLIAM SAREBBERO INCAZZATI NERI MENTRE LA REGINA È TURBATA – PARE CHE I DUE AVESSERO PARLATO CON LA FAMIGLIA CHE SI ERA DIMOSTRATA DISPONIBILE A UN CAMBIAMENTO, MA ALLORA PERCHÉ NON HANNO ATTESO A DARE L’ANNUNCIO? - VIDEO

DAGONEWS

regina elisabetta ii

Malumore a corte dopo l’annuncio di Meghan e Harry di “dimettersi” da reali. Secondo fonti interne alla famiglia reale i due avrebbero preso e dato l’annuncio di ritirarsi all’insaputa della famiglia che ha appreso la notizia dalla tv, scatenando la furia a palazzo

«La loro decisione non è stata discussa con nessuno – ha detto una fonte a Buckingham Palace - Rompe tutti i protocolli. Questa è una dichiarazione di guerra alla famiglia. C'è rabbia per come lo hanno fatto questo senza alcuna preoccupazione delle implicazioni per l'istituzione. La regina è profondamente turbata. Il Principe di Galles e il Duca di Cambridge sono pieni di rabbia.

meghan markle harry regina 2

A corte nessuno può crederci. Ci sono così tante domande senza risposta. Il piano era pronto per essere discusso e elaborato affinché funzionasse per tutti in famiglia».

«La gente si era chinata per loro – ha detto una persona che lavora a corte - Hanno avuto il matrimonio che volevano, la casa che volevano, l'ufficio che volevano, i soldi che volevano, il personale che volevano, i tour che volevano e avevano il sostegno della loro famiglia. Cosa volevano di più?»

meghan markle harry regina 1

Un'altra fonte reale ha detto: «È profondamente ingiusto per la regina che non merita di essere trattata in questo modo. È un modo di trattarla veramente brutto. La famiglia capisce che vogliono fare qualcosa di diverso ed è perfettamente disposta ad aiutarli. Le persone sono solo devastate».

Una fonte reale senior ha affermato che la regina e la sua famiglia sono "profondamente deluse". Un altro ha detto che i reali sono «scioccati, rattristati e decisamente furiosi» per la coppia.

meghan markle e wallis simpson

In una dichiarazione concisa, Buckingham Palace ha dichiarato: «Le discussioni con il duca e la duchessa del Sussex sono in una fase iniziale. Comprendiamo il loro desiderio di adottare un approccio diverso, ma si tratta di questioni complicate che richiedono del tempo per funzionare».

harry e meghan markle 9

Fonti interne a palazzo hanno chiarito che «i membri della famiglia non erano stati consultati sui contenuti». «L’inganno è stato sbalorditivo, si sentono pugnalati alle spalle» ha detto un’altra fonte.

harry e meghan markle 8

Quello che sappiamo fino ad adesso è che Harry e Meghan vogliono essere "finanziariamente indipendenti" e hanno in programma di guadagnare un proprio reddito, cosa che secondo loro è attualmente impedito; rinunceranno alla sovvenzione economica della sovrana, ma potrebbero ancora prendere denaro dal principe Carlo; manterranno anche la protezione della polizia - finanziata dal contribuente - e si offriranno di svolgere un numero notevolmente ridotto di doveri reali in Gran Bretagna e in altre parti del Commonwealth; manterranno Frogmore Cottage a Windsor come base nel Regno Unito; nella loro straordinaria dichiarazione, il duca e la duchessa del Sussex affermarono di volersi "ritagliare un nuovo ruolo progressivo" e "fare un passo indietro come membri anziani della famiglia reale". Hanno aggiunto di voler bilanciare il loro tempo tra il Regno Unito e il Nord America, "continuando a onorare i doveri verso la Regina e il Commonwealth»

meghan, harry e william

Secondo il Mail la coppia aveva espresso il desiderio di cercare una nuova vita una settimana fa e i membri della famiglia avevano accettato di lavorare con loro per renderlo possibile. Ma poco dopo la visita alla Canada House hanno “premuto il pulsante della bomba nucleare” come ha detto una fonte.

harry e meghan markle 7 harry e meghan markle 30 meghan e harry 1 william, kate, harry e meghan harry, meghan, kate e william meghan e harry 2 kate, william, meghan e harry harry, meghan, kate e william kate, william, meghan e harry kate, william, harry e meghan 2 meghan william harry e meghan

harry e meghan sull'aereo privato 1 harry e meghan markle 6 harry e meghan markle 4 harry e meghan markle 31 harry e meghan markle 5 harry e meghan markle 3 harry e meghan markle 29