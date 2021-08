A FURIA DI TAGLIARE I RAMI SECCHI, NON RIMARRÀ MANCO L’ALBERO - IL PRINCIPE CARLO VUOLE SFRATTARE IL FRATELLO ANDREA E SARAH FERGUSON DAL LUSSUOSO ROYAL LODGE DOVE I DUE ABITANO DA SEPARATI IN CASA: LA GOCCIA CHE HA FATTO TRABOCCARE IL VASO È STATA LA DENUNCIA PER STUPRO DI VIRGINIA GIUFFRE CHE METTE A REPENTAGLIO LA GIÀ TRABALLANTE REPUTAZIONE DEI WINDSOR – E PER L’EREDE AL TRONO, CHE CONSIDERA IL “PROBLEMA IRRISOLVIBILE”, L’UNICA STRADA È ALLONTANARE IL FRATELLO, TENENDOLO DEFINITIVAMENTE FUORI DALLA CORTE…

Vittorio Sabadin per "www.lastampa.it"

Il principe Carlo vuole sfrattare il fratello Andrea, e soprattutto la sua ex moglie Sarah Ferguson, dal lussuoso Royal Lodge che abitano nel parco di Windsor, a poche centinaia di metri dal castello della Regina. La storica residenza di 30 stanze non sembra più consona ad ospitare un royal coinvolto in vergognose inchieste giudiziarie com’è Andrea, denunciato qualche giorno fa per stupro da Virginia Roberts al tribunale di New York. Meglio un profilo molto più basso, una casa un po’ più modesta e appartata. Comunque vada a finire la causa nelle aule giudiziarie, Andrea non avrà più impegni pubblici, ed è meglio che non si faccia vedere in giro. Ma di sicuro, pensa Carlo, non è possibile che abiti una lussuosa residenza pagata anche con soldi pubblici.

Secondo il “Daily Express”, è stata la costante presenza di Sarah Ferguson al Royal Lodge ad avere indispettito il principe del Galles: che ci fa ancora lì la sua ex cognata, che ha divorziato da Andrea nel 1996 dopo essere stata sorpresa dai fotografi mentre si faceva ciucciare l’alluce a seno nudo da un miliardario texano? Perché gode ancora di simili privilegi all’interno della Royal Family? E’ vero che è la madre delle principesse Beatrice e Eugenia, che sono, anche se in posizione defilata, nella linea di successione al trono, ma questo non giustifica la sua presenza al Royal Lodge.

Oltre al principe Harry, anche Sarah ha deciso di scrivere un libro con le sue memorie e in questi giorni a Londra se ne parla molto. Ma Carlo deve avere fatto un salto sulla poltrona quando ha sfogliato l’ultimo numero di Town and Country, una rivista che legge abitualmente. C’era un'intervista a Sarah fatta da Andrew Goldman, che iniziava così: “È un pomeriggio di primavera in Inghilterra, e Ferguson è appollaiata in un angolo della Royal Lodge, il ‘cottage orné’ costruito nel 1662 che un tempo era abitato da re Giorgio IV e che lei condivide con il suo ex marito, il principe Andrea, dal 2008”. Nel seguito dell’articolo, Sarah appariva come la padrona di casa, perfettamente a proprio agio nelle stanze che erano state abitate anche dalla Regina Madre Elizabeth, la nonna di Carlo e di Andrea.

Sarah sperava di poter riallacciare buoni rapporti con la Royal Family grazie alla benevolenza che le ha sempre mostrato la Regina, divertita dalla sua presenza e dalle barzellette che racconta in continuazione. La morte del suo principale nemico, il principe Filippo, che non l’aveva mai perdonata, avrebbe dovuto spianare la strada a un ritorno in grande stile negli inviti a Balmoral e Sandringham, ma la ferma presa di posizione di Carlo non promette nulla di buono.

Sia l’erede al trono, al quale Elisabetta ha ora affidato la gestione della famiglia, che suo figlio William hanno infatti avuto parole molto dure contro Andrea per la sua amicizia con Jeffrey Epstein, il pedofilo morto suicida in carcere a New York che gli fece conoscere Virginia Roberts quando lei era ancora minorenne. Carlo e William devono proteggere il futuro della monarchia, nel quale, comunque vada a finire, non c’è più posto per Andrea. E, a maggior ragione, per la sua simpatica ma troppo invadente ex moglie.

