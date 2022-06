PER FURTI COSÌ CI VUOLE POLSO – UN 32ENNE ALGERINO È STATO FERMATO PER AVER RUBATO OROLOGI DI LUSSO AD ALCUNI RICCASTRI PER LE VIE DEL QUADRILATERO DELLA MODA A MILANO: L’UOMO È ACCUSATO DI TRE COLPI AI DANNI DI TRE STRANIERI CHE GLI SONO FRUTTATI MEZZO MILIONE DI EURO – SUL SUO TELEFONO SONO STATE RITROVATE FOTO DI QUELLE CHE ERANO LE NUOVE POTENZIALI VITTIME… - VIDEO

Un ladro di orologi di lusso, da svariate decine di migliaia di euro, è stato fermato dalla polizia a Milano: l’uomo è un cittadini algerino di 32 anni.

I furti e le rapine di orologi di lusso sarebbero stati commessi negli ultimi 5 mesi nel cuore della città.

Ladro di orologi di lusso nel Quadrilatero della Moda a Milano

L’uomo agiva nelle vie del Quadrilatero della Moda ed è accusato di tre colpi ai danni di altrettanti stranieri, tutti derubati di orologi Patek Philippe per un valore complessivo di circa mezzo milione di euro.

Sul suo telefono sono stati trovati video di quelle che si ritengono fossero nuove, potenziali vittime.

Altri tre algerini sono stati fermati per aver ‘strappato’ sempre in centro a Milano un Rolex Daytona del valore di 40mila euro a una turista straniera rimasta ferita.

Milano, rapina di orologi a ricchi turisti stranieri: incastrato da dei video

Al 32enne sono attribuiti tre colpi. Il primo episodio risale all’11 gennaio scorso e riguarda la rapina di un orologio Patek Philippe modello Argonaut, in oro giallo 24 carati, dal valore di circa 100mila euro commessa a Milano in via Andegari ai danni di un messicano.

Il secondo episodio contestato risale al 21 maggio e riguarda la rapina di un orologio Patek Philippe modello Aquanaut 5968a (valore 275.000 dollari) commesso in via Baguttino, ai danni di un turco.

L’ultimo episodio in via Manzoni il 31 maggio, quando un indonesiano è stato derubato di un Patek Philippe, modello ‘5167 Steel Aquanaut’ del valore stimato in 100mila euro.

Rapine e furti di orologi in centro a Milano: il ladro aveva perso il cellulare con i video

Le indagini sono state aiutate anche dal ritrovamento del cellulare che l’uomo ha perso per strada fuggendo dopo il furto del 31 maggio. Oltre ai video, sul telefonino sono stati trovati anche selfie e altre immagini.

Fermati altri tre algerini per una rapina nel Quadrilatero della Moda

Gli agenti del commissariato Centro, hanno poi fermato tre algerini di 26, 21 e 20 anni per una rapina, commessa sempre nella zona del Quadrilatero della Moda, lo scorso 22 maggio.

I tre, appostati in via Borgonuovo alla ricerca di vittime, hanno notato una turista straniera con un Rolex Daytona del valore di 40.000 euro e dopo un breve pedinamento le hanno strappato l’orologio con violenza, facendola cadere. La donna ha riportato ferite al costato, a un ginocchio e a un braccio.

Attraverso le videoregistrazioni, nel tardo pomeriggio del 3 giugno scorso i poliziotti hanno riconosciuto i tre algerini mentre si aggiravano in via Montenapoleone alla ricerca di nuove vittime. Dopo averli pedinati per chilometri, all’altezza di Largo Cairoli li hanno fermati.

