23 nov 2021 08:45

IL FUTURO CHE CI ASPETTA - IN ALTO ADIGE VENTI COMUNI FINISCONO IN ZONA ROSSA: CHIUDONO LE DISCOTECHE E TORNANO LE MASCHERINE ALL'APERTO, SUI MEZZI PUBBLICI VA INDOSSATA LA FFP2 COME ALL'INTERNO DEI NEGOZI - BAR E RISTORANTI DEVONO CHIUDERE ALLE 18 E SCATTA IL COPRIFUOCO DALLE 20 ALLE 5 DEL MATTINO. CHIUDONO ANCHE TEATRI E CINEMA…