Dagotraduzione dal Daily Mail

Di Tracey Cox

vrporn

Di solito posso prevedere la prossima tendenza del sesso dalla email e dai messaggi che ricevo. E in questo momento le mie caselle di posta stanno urlando: “porno in realtà virtuale!”. «Ho appena scoperto il mio partner con un visore VR, che si tocca» scrive una donna. «Ora so perché non è più interessato a fare sesso con me».

L’industria del porno VR, cioè la simulazione generata al computer di interazioni sessuali tridimensionale, è un grande business. Si prevede che il valore globale dei contenuti per adulti da oltre i 700 milioni di dollari di quest’anno a 19 miliardi nel 2016.

visione di realta virtuale porno

Pornhub ha una media di mezzo milione di visualizzazione al giorno, e ogni giorni mette a disposizione 3000 video gratuiti, che arrivano a 900.000 nel giorno di Natale. Come la maggior parte delle novità tecnologiche, la realtà virtuale può sembrare fantascienza in questo momento, ma diventerà rapidamente la norma per molte persone.

In questo momento il porno VR è rivolto principalmente agli uomini eterosessuali. Ed è per questo che molte donne si stanno preoccupando.

Quanto è facile accedervi?

riprese video per realta virtuale porno

Per anni, il porno VR è stato costoso, scarso e incostante. Quindi l’industria del porno ha investito molto tempo e denaro per renderla più affidabile e accessibile. Ma richiede anche sforzi e investimenti in termini di tempo e denaro. Accedere dallo smartphone non è facile, e la maggior parte dei provider non è compatibile.

Chiunque prenda sul serio la realtà virtuale, investe in un dispositivo wireless autonomo: il più popolare cosa circa 300 sterline e non serve solo il porno, ma per fare qualunque tipo di esperienza in realtà virtuale.

pornhub regala contenuti di realta virtuale porno

La maggior dei dispositivi sono semplici plug-in and play: si accendono, si collegano a un sito porno e ti permettono di guardare. Pornhub ha migliaia di clip VR gratuite da esplorare. Per una qualità video di prim’ordine e per filmati più lunghi, ci si può iscrivere a realtà dedicate solo questo a prezzi che variano da 10 ai 50 dollari al mese.

Cosa c’è di buono?

Il normale porno offre immagini eccitanti da guardare. La realtà virtuale invece è un’esperienza: lo spettatore si sente dentro l’azione, nella stanza, e partecipa a quello che sta accadendo. I corpi sono a grandezza normale. «Ho adorato una pornostar per anni» mi ha confessato un uomo. «È stato come incontrarla e intteragire sessualmente con lei nella vita reale. Non poteva credere quanto fosse realistico. Sono stati i migliori orgasmi della mia vita».

girare video porno di realta virtuale

Sono stati aggiunti anche “extra”

Il porno VR non è tutto pre-registrato: puoi guardare spettacoli in webcam dal vivo e interagire con le ragazze. DreamCam è una società che trasmette video di star che parlano e interagiscono con il pubblico. I clienti possono anche dare mance e influenzare ciò che fanno.

«È come se stessi facendo sesso con altre persone, ma senza la paura di essere scoperti o di essere visti in un club di lap dance, cosa che mia moglie vieta», mi ha detto un uomo.

Un'altra azienda ha creato un piccolo contenitore che si attacca alle cuffie VR e rilascia un dolce profumo di muffa durante l'azione. Ci sono anche giocattoli sessuali per uomini che possono essere sincronizzati con il video, permettendo loro di sentire fisicamente ciò che stanno guardando fare la persona sullo schermo.

il nonno prova la realta virtule porno

Sono a favore del porno se è etico e usato con moderazione e nel modo giusto. Ma la realtà virtuale lo porta a un livello completamente diverso, sollevando ogni sorta di nuovi problemi e dilemmi.

È tradimento se il tuo partner fa sesso con una persona virtuale?

Guardare un video di persone che fanno cose sexy non equivale a essere infedeli nella vita reale. Ma nel momento in cui c'è interazione, le cose cambiano.

Pagare una cam girl per fare cose apposta per te, senza il permesso del tuo partner, la porta sicuramente in un territorio pericoloso per la maggior parte delle persone.

la regia di un vr porn

Il porno VR porta tutto a un livello ancora più minaccioso. «L'esperienza è così realistica, mi sembra di avere davvero una relazione con lei nella vita reale», mi ha detto un normale utente VR. «Sono single al momento, quindi va bene. Ma non lo farei se fossi coinvolto con qualcuno. È completamente diverso dal semplice guardare un video».

Quando il tuo partner è un fan della realtà virtuale

Il porno VR impedisce alle persone di godersi il sesso nella vita reale? La risposta a questa domanda è che può portare a malcontento.

Realta virtuale

Il porno rende già difficile competere con il sesso nella vita reale: c'è così tanta varietà, soddisfa ogni capriccio, il sesso in stile «due volte a settimana e solo nella posizione del missionario» sembra ancora più blando di quanto non sia già.

Il porno VR offre tutto questo e molto altro in un formato multisensoriale straordinariamente coinvolgente. L'utente non è solo un osservatore, è un partecipante. Le scene possono essere così realistiche che ti perdi in esse e le confondi con la realtà.

realta virtuale 1

Questo tipo di attività produce un rilascio di dopamina che induce piacere che fa sì che gli utenti continuino a tornare per vederne ancora. In breve: minaccia di creare molto più dipendenza del porno "normale".

Il porno VR è allo stesso tempo semplice e altamente soddisfacente. Di fronte alla scelta di risolvere un problema sessuale con un partner nella vita reale - qualcosa che richiede impegno, motivazione e buona comunicazione - o di indossare un auricolare per ottenere quello che vuoi, sappiano già cosa sceglieranno molti uomini.

È nuovo, eccitante e può far sembrare di secondo piano le connessioni della vita reale. «Ad essere onesti, faccio fatica ad avere un'erezione con il mio partner se l'ho guardato troppo», mi ha detto un altro uomo. «Il sesso sembra noioso e incolore».

Realta virtuale

E le questioni etiche?

I clienti che hanno disponibilità economiche possono personalizzare gli avatar in modo che appaiano esattamente come desiderano. Potrebbe somigliare a una ex che non hanno mai del tutto dimenticato. O a qualcuno che non possono avere ma su cui fantasticare. Qualcuno che è sessualmente off limits: un capo, il partner del tuo migliore amico. Alcuni uomini chiedono avatar della loro ragazza o moglie perché possono quindi fargli fare qualcosa che non farebbero nella vita reale.

Se tutto questo suona decisamente inquietante e sgradevole, è perché lo è! Il revenge porn potrebbe essere ancora più devastante per le sue vittime.

Non ci sono solo cattive notizie, però.

Il porno VR potrebbe avere molti vantaggi

Molte coppie si divertono già a guardare il porno VR insieme per un'esperienza erotica migliorata. È anche un ottimo modo per esplorare novità prima di provarle sul serio (o per soddisfarne una che non piace al tuo partner, senza uscire dalla relazione).

visori da realta virtuale

Hai sempre voluto andare a una festa del sesso o provare un trio? Ecco l’occasione per riuscirci, senza rischiare la tua relazione. Ho faticato a trovare donne che usano il porno VR regolarmente, ma le poche con cui ho parlato, l'hanno fatto con un partner e hanno adorato l'esperienza.

Alcuni terapisti ed educatori sessuali sperano che la nuova tecnologia aiuti le persone a risolvere problemi sessuali comuni. I video "how-to" potrebbero spiegare le tecniche sessuali; potrebbero esserci "corsi" che insegnano alle donne come masturbarsi.

realta virtuale di coppia

La ricerca preliminare ha rilevato che il porno VR provoca un'eccitazione molto maggiore rispetto alla tradizionale vista 2D, quindi potrebbe essere utile per le persone con bassa libido. In futuro potremo fare sesso in realtà virtuale con i nostri partner.

Ciò darà una spinta sessuale agli amanti che vivono a distanza e renderà i blocchi e le quarantene molto più sopportabili. Se siete insieme fisicamente, potete fare sesso anche se una persona non si sente bene o semplicemente non ne ha voglia.

realta virtuare con odori

Con moderazione e soprattutto per le persone che hanno difficoltà a fare sesso nella vita reale o non riescono a trovare qualcuno con cui fare sesso, il porno VR è un ottimo modo per sperimentare e sentirsi meno soli.

Alcuni esperti credono che renda il sesso così soddisfacente che gli uomini che hanno difficoltà con le donne nella vita reale potrebbero rinunciare completamente e felicemente accontentandosi del porno VR come sostituto delle esperienze di vita reale.

In qualunque modo lo si guardi, il porno VR, come tutto il porno, è qui per restare. Sta a noi, come individui, navigare attraverso gli alti e bassi e imparare a conviverci.