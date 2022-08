IL FUTURO DELLO STREAMING NON È ROSEO - DISNEY+ SUPERA NETFLIX NEL NUMERO DEGLI UTENTI, FACENDO SALIRE I RICAVI E I TITOLI IN BORSA DELLA PIATTAFORMA DEL TOPOLINO, MA CALANO LE PREVISIONI PER LA CRESCITA FUTURA - A CAUSA DELL'AUMENTO DEI PREZZI DEGLI ABBONAMENTI (DISNEY+ COSTA 8,99, NETFLIX 12,99), SEMPRE PIÙ PERSONE SCELGONO DI DISDIRE LE LORO SOTTOSCRIZIONI ALLE PIATTAFORME - L'UNICA SOLUZIONE SAREBBE…

Francesco Semprini per “la Stampa”

Il sorpasso è da brivido, e mette a nudo la serrata competizione nello streaming. Ma al contempo tradisce le difficoltà nella ricerca di nuovi margini di crescita per un mercato che presenta zone di saturazione e incertezze legate alle condizioni economiche generali. Disney+, il canale digitale del colosso dell'intrattenimento, supera per la prima volta Netflix. Gli abbonati al servizio di Topolino e Paperino sono saliti a 221,1 milioni superando così la rivale, ferma a 220,67 milioni. Solo nei tre mesi terminati il 2 luglio, Disney+ ha guadagnato 14,4 milioni di nuovi abbonati, rispetto ai 10 milioni attesi dagli analisti.

La notizia viene accolta a Wall Street con grande entusiasmo e il titolo di Disney mette a segno un rimbalzo del 5% dopo segnato +9,3%, il rialzo intraday più pronunciato degli ultimi 20 mesi. Il sorpasso ha un valore ancora più incisivo se messo a sistema con la performance brillante dei parchi divertimento che consentono alla società di chiudere il terzo trimestre fiscale sopra le attese degli analisti. I ricavi sono saliti del 26% a 21,5 miliardi di dollari, sopra le attese, mentre gli utili sono rimbalzati a 1,41 miliardi di dollari, o 77 centesimi per azione, rispetto ai 918 milioni di dollari, o 50 centesimi per azione di un anno fa.

I risultati evidenziano tuttavia le complesse dinamiche del panorama competitivo dello streaming. La società ha abbassato le sue previsioni per la crescita futura di Disney+, a 215-245 milioni la soglia di abbonati al settembre 2024 (rispetto al precedente compreso tra 230 milioni a 260 milioni), a causa della perdita dei diritti delle partite di cricket in India. E ha aumentato i prezzi delle offerte di streaming a 11 dollari al mese a partire da dicembre, delineando al contempo piani per un nuovo livello di Disney+ supportato dalla pubblicità.

Da segnalare che quasi tutta la crescita del servizio di streaming arriva dall'estero. Gli utili inoltre riflettono le difficoltà che gli operatori affrontano nell'attirare nuovi clienti a livello nazionale, dove le opzioni di streaming abbondano e molte famiglie utilizzano più servizi. Inoltre, in un contesto economico sempre più incerto, non pochi ripensano alla spesa per l'intrattenimento casalingo - spiegano gli analisti del settore - andando a sfoltire il loro portafogli di abbonamenti per la web-tv.

L'ad Bob Chapek si dice soddisfatto nonostante la revisione al ribasso del target, convinto che il comparto streaming sarà in utile in poco più di due anni. Mentre il rincaro degli abbonamenti non comporterà fughe di clienti. «Riteniamo di aver ampio spazio» in termini di valore, spiega agli analisti ricordando come quando Disney+ è stato lanciato il costo dell'abbonamento era fra i più competitivi sul mercato e da allora al servizio sono stati aggiunti contenuti di maggiore qualità.

La società sta investendo in modo significativo nella produzione di programmi televisivi in lingua locale in paesi come l'India e punta a conquistare l'Europa dell'Est, il Medio Oriente e il Nord Africa, mercati strategici per proseguire un trend che appare in contrasto con quello delle rivali. Peacock di Comcast ha deluso gli investitori con un trimestre di stallo, Netflix ha archiviato un trimestre difficile con perdite per quasi un milione di abbonati. -