4 lug 2019 19:20

FUZIO FU – IL PROCURATORE GENERALE DELLA CASSAZIONE LASCIA LA MAGISTRATURA E VA IN PENSIONE CON UN ANNO DI ANTICIPO. FUZIO HA COMUNICATO LA SUA IRREVOCABILE DECISIONE A MATTARELLA E AL CSM, MA RIMARRÀ FINCHÉ NON SARÀ NOMINATO IL NUOVO PROCURATORE GENERALE – NON SE NE ANDRÀ PRIMA DEL 20 NOVEMBRE, CIOÈ FINCHÉ NON SARANNO ELETTI I DUE PM A LORO VOLTA COINVOLTI NEL CASO PALAMARA