21 mar 2022 18:12

LA GABBIANELLA E IL MATTO - IN INGHILTERRA, UN UOMO È STATO CONDANNATO A UN ANNO DI CARCERE PER AVER AGGREDITO UNO SCONOSCIUTO COLPENDOLO CON UN GABBIANO VIVO - STAVA TORNANDO A CASA DOPO AVER BEVUTO E CONSUMATO DROGHE PER DUE GIORNI QUANDO SI È IMBATTUTO NEL POVERO UCCELLO, CHE GIACEVA FERITO SULLA STRADA. HA INIZIATO A MOSTRARLO ALLE PERSONE IN UN NEGOZIO VICINO, PRIMA DI LANCIARLO ADDOSSO ALLA SUA VITTIMA. POI…