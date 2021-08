LA GABBIANELLA E IL MATTO – A CAPRI È SCOPPIATA UNA RISSA IN SPIAGGIA DOPO CHE UN UOMO HA UCCISO A SASSATE UN GABBIANO CHE GLI AVEVA RUBATO IL PANINO – DOPO L’ESECUZIONE DELL’ANIMALE, TRE TURISTI SPAGNOLI SONO INTERVENUTI PER AFFRONTARE L’UOMO - UN POVERO CRISTO INTERVENUTO PER PLACARE GLI ANIMI È STATO FERITO ALLA GAMBA: I MEDICI HANNO MESSO 25 PUNTI DI SUTURA…

Da Capri arriva una storia incredibile ma vera. Era una giornata qualsiasi in spiaggia per i bagnanti, quando ad un certo punto è arrivato un gabbiano a guastare tutto. Il povero animale, ignaro del caos che avrebbe scatenato da lì a poco, ha avuto l’ardire di avventarsi su un panino e di rubarlo a un ragazzo. Un familiare di quest’ultimo non l’ha presa affatto bene, per usare un eufemismo: ha ucciso il gabbiano con una pietra.

Apriti cielo: si è scatenata una mega rissa in spiaggia, ad avere la peggio una persona intervenuta per placare gli animi, che ha rimediato ben 25 punti di sutura alle gambe. Segno che lo scontro è stato davvero molto acceso, assolutamente insensato se si pensa che tutto è partito da un furto di un panino da parte di un gabbiano. L’esecuzione con una pietra ha mandato su tutte le furie tre turisti di nazionalità spagnola, che sono intervenuti in difesa dell’animale, anche se ormai questo era morto.

È così iniziata la rissa, che una persona del posto ha provato a frenare, rimanendo però ferito in maniera seria. Colpa di un oggetto tagliente, probabilmente un manico di ombrellone, con cui è stato colpito durante il parapiglia. È stato necessario l’intervento della polizia e dei vigili urbani per riportare la calma, ma rimane l’assurdità di quanto accaduto.

