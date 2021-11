LE GAFFE DI BIDEN SU TAIWAN RISCHIANO DI AVERE CONSEGUENZE REALI - IL GIORNO DOPO AVER TRANQUILIZZATO XI JINPING SUL FATTO CHE GLI STATI UNITI NON AVREBBERO PRESO POSIZIONE SULLA SOVRANITA' DI TAIWAN, IL PRESIDENTE USA, PARLANDO CON I GIORNALISTI, HA DESCRITTO L'ISOLA COME "INDIPENDENTE", SALVO CORREGGERSI SUBITO DOPO - E' ALMENO LA QUARTA VOLTA CHE "SLEEPY JOE" O UNO DEI SUOI SI TROVANO COSTRETTI A CHIARIRE...

Quando si tratta di Taiwan, a lungo considerata la questione che trascinerà Stati Uniti e Cina alla guerra, ogni parola conta. E ultimamente il presidente Joe Biden ha sbandierato regolarmente le sue battute.

Il giorno dopo aver rassicurato il leader cinese Xi Jinping che gli Stati Uniti non avrebbero preso posizione durante il vertice di lunedì sulla sovranità di Taiwan, Biden ha descritto l'isola come "indipendente" ai giornalisti. Il presidente ha rapidamente ritirato il commento, spiegando che si riferiva solo alla necessità dell'isola, governata democraticamente, di prendere le proprie decisioni e che non parlava della sua indipendenza.

È almeno la quarta volta in tanti mesi che Biden o i suoi aiutanti hanno bisogno di chiarire una loro osservazione su Taiwan. La sensibilità al linguaggio riguardo a Taiwan riflette l'enorme posta in gioco: qualsiasi cambiamento reale nella politica rischia di innescare un conflitto tra due potenze nucleari.

Mentre la partecipazione di Xi al vertice di questa settimana suggerisce che le due parti non stanno per entrare in guerra, i discorsi sciolti di Biden minano gli sforzi diplomatici della sua amministrazione. Dai colloqui commerciali alle vendite di armi alle visite dei funzionari, gli assistenti di Biden stanno preservando il sottile spostamento di Washington sotto l'ex presidente Donald Trump verso legami più stretti con Taipei, rafforzando al contempo il compromesso "una Cina" che ha sostenuto i legami con Pechino per più di quattro decenni.

«Se questo fosse baseball, Biden sarebbe eliminato con tre strike, ma questa situazione pericolosa è più di un gioco», ha affermato Shirley Kan, specialista indipendente in affari di sicurezza asiatici che in precedenza ha lavorato per il Congressional Research Service degli Stati Uniti. «Biden non riesce a chiarire la nostra politica e lascia invece confusione».

La posta in gioco è particolarmente alta perché Biden deve affrontare un esercito cinese che, secondo la Commissione di revisione economica e della sicurezza USA-Cina, ha già la capacità di tentare un'invasione «ad alto rischio» di Taiwan. L'Esercito Popolare di Liberazione ha dimostrato sempre più la sua capacità con i test missilistici, le incursioni di caccia e le pattuglie navali, schierate ad esercitare pressioni politiche sul presidente Tsai Ing-wen.

Il primo ministro di Singapore Lee Hsien Loong, la cui città-stato ha attentamente bilanciato i rapporti tra le due potenze del Pacifico, ha avvertito che le persone «dovrebbero essere preoccupate» per uno scontro su Taiwan. «Non credo che andrà in guerra da un giorno all'altro, ma è in una situazione in cui puoi avere un incidente o un errore di calcolo e trovarti in una situazione molto delicata», ha detto Lee mercoledì in un'intervista al Bloomberg New Economy Forum di Singapore.

L'amministrazione Trump ha tentato nei suoi ultimi mesi di stuzzicare la Cina con una serie vertiginosa di aperture verso Taipei che ha lasciato molti a chiedersi se gli Stati Uniti stessero abbandonando l'"ambiguità strategica" delineata nel Taiwan Relations Act del 1979. Biden, che ha votato per quella legge come senatore, ha portato aspettative per un approccio più cauto.

Per questo l'amministrazione Biden ha cercato di rafforzare la politica dell'"unica Cina", che riconosce Pechino come "unico governo legale" della Cina e lascia ambiguo lo status di Taiwan, chiarendo al contempo la profondità del sostegno degli Stati Uniti a Taiwan.

Biden ha anche conermato le “Sei Assicurazioni” degli Stati Uniti a Taiwan – una serie di garanzie che la Cina considera ostili – nel suo vertice con Xi.

Queste mosse hanno suscitato una calda retorica da Pechino, in gran parte probabilmente progettata per il consumo interno. Nell'incontro di questa settimana con Biden, Xi lo ha avvertito che coloro che sostengono l'indipendenza di Taiwan stanno "giocando con il fuoco", secondo i resoconti dei media statali. Il portavoce del ministero degli Esteri Zhao Lijian ha ribadito in un briefing mercoledì che la Cina considera le Sei Assicurazioni una "fabbricazione" e "illegali, nulle".

La lettura ufficiale del vertice da parte del ministero degli Esteri cinese, tuttavia, ha offerto una versione più misurata dello scambio, sottolineando la "pazienza" di Xi e il continuo sostegno alla "riunione pacifica". Le dichiarazioni cinesi hanno mostrato che Xi non vedeva le azioni degli Stati Uniti fino a quel momento come una violazione della sua linea di fondo contro l'indipendenza formale di Taiwan.

«La politica fondamentale degli Stati Uniti nei confronti di Taiwan non è cambiata. Non c'è un cambiamento politico esplicito», ha affermato Margaret Lewis, professoressa alla Seton Hall University Law School e ricercatrice in visita a Taiwan. «Ma è chiaro che c'era un forte sostegno sotto Trump e che lo slancio si è trasferito in Biden, semmai, la sensazione è che lo slancio stia aumentando, non diminuendo».

La lotta di Biden per articolare una posizione su Taiwan complica anche i suoi sforzi per gestire la politica cinese a Washington, dove ci sono state richieste di rendere ancora più esplicito il sostegno a Taipei. I legislatori hanno introdotto negli ultimi mesi una legislazione che autorizzerebbe la forza militare a prevenire un'invasione cinese e concederebbe a Taiwan una linea di credito annuale di 2 miliardi di dollari per l'acquisto di armi, accordi non compresi nel Taiwan Relations Act.

Bonnie Glaser, direttore del Programma Asia presso il German Marshall Fund degli Stati Uniti, ha affermato che le dichiarazioni di Biden non sono una garanzia ferrea che gli Stati Uniti sarebbero venuti in difesa di Taiwan.

«La maggior parte non ha semplicemente senso», ha detto Glaser. «Queste dichiarazioni hanno inviato segnali confusi e non hanno promosso gli interessi americani nel preservare la pace e la stabilità nello stretto di Taiwan».