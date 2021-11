UNA GAFFE OPPURE UN MESSAGGIO ALLUSIVO? - ALLA MENSA DEI POVERI ORGANIZZATA AL PALAEVENTI ASSISI, A CUI HA PARTECIPATO ANCHE PAPA FRANCESCO, IL PIATTO FORTE SERVITO ERANO...GLI STROZZAPRETI AL RAGU' – TRA TUTTI I TIPI DI PASTA CHE ESISTONO, PROPRIO QUELLI DOVEVANO SCEGLIERE?

PAPA FRANCESCO PASTA

Da www.agi.it

Strozzapreti, pecorino e pere, bruschette con fegatini, pollo. È il menu che sarà offerto ai 500 poveri al Palaeventi di Assisi, dopo l'incontro di preghiera nella basilica di Santa Maria degli Angeli con Papa Francesco. Con loro monsignor Domenico Sorrentino, vescovo di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino.

strozzapreti al ragu

Il menu completo prevede per antipasto, pecorino fresco e pere, focaccina con la cipolla e salvia, insalata di farro con verdurine, bruschetta aglio e olio, crostone con pate' di fegatini; per primo, gli strozzapreti (pasta fresca a base di acqua e farina) con ragù; per secondo, pollo a spezzatino alla cacciatora con contorno di spinaci ripassati in padella con peperoncino; per dolce, pesca con crema chantilly e coulis di mosto cotto e frutti rossi.

STROZZAPRETI PAPA FRANCESCO papa francesco 2 papa francesco 1 STROZZAPRETI