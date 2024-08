Ivan Rota per Dagospia

gaia

Gaia dopo “Sesso e Samba”, la hit con Tony Effe, si lancia andare a rivelazioni piccantine: «La scopamicizia mi piace se c’è l’intelligenza emotiva da entrambe le parti per poterla gestire, altrimenti è un casino. Quando mi è capitata con una donna, è stato più semplice mantenere dopo un’amicizia. Con un uomo non lo so, dipende…qua sotto in realtà è tutto morto. Sono sette mesi di castità e non mi era mai capitata…Mi piace anche in tre, ma preferisco due ragazze e un ragazzo».

E poi parla del dito birichino tanto amato da Tony Effe: «Dito dietro? Ci sta. Tony approva, ho visto. Non personalmente, eh! Ho visto il suo video in cui lo diceva».

Lo stilista Francesco Scognamiglio, suo grande amico, ha disegnato tutti gli abiti per il compleanno di Madonna e la sta aspettando a Capri per poi spostarsi a Pompei. Capri, con Ischia e la costiera, sta facendo incetta di star. Da Magic Johnson a Jennifer Lopez, da Robert De Niro e la moglie Tiffany Chen e la settima figlia Gia Virginia, a Zac Efron. E poi Tony Effe ed Elodie.

giulia de lellis al concerto din tony effe

Chi c’era dietro le quinte del concerto di Tony Effe a Riccione? L’influencer Giulia De Lellis con cui il rapper era stato avvistato a Napoli. La storia continua?

Anche Leonardo DiCaprio con Vittoria Ceretti svaccanzano in Campania: la relazione sta durando più del previsto solo che lei deve sopportare il terzo incomodo: come spesso accade con loro c’era Tobey Maguire, grande amico del divo di Titanic.

Alla Versiliana, incontro con Rosalinda Celentano al Cenacolo Artom. La cantante e attrice si è aperta con Arturo Artom raccontando di quando Mel Gibson le affidò il ruolo di Satana nel film “La passione di Cristo”: per questa interpretazione venne premiata al Global Festival Film di Ischia e ottenne una candidatura ai Nastri d'argento come miglior attrice non protagonista. E poi la tournée con “Le quattro sorelle” accanto a Lisa Gastoni.

giulia de lellis

Il telecronista Rai Marco Fantasia si è sperticato in lodi per Paola Egonu, lanciando una frecciatina a Vannacci: «Che risultato, che impresa. E poi Paola Egonu… medaglia d’oro in faccia agli hater! Noi siamo con te! La leggenda del volley siete voi, la storia siete voi. Grazie per sempre ragazze, da tutti gli italiani. Negli annali della storia della pallavolo ci sarà sempre questa squadra, Parigi 2024. E adesso è giusto che festeggino e che si svaghino…»

Myriam Sylla è una delle pallavoliste che ha vinto la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi e ha un fidanzato famoso: sta con il cestista Alessandro Cappelletti in Nazionale anche lui dal 2011. «Ogni tanto mi capita anche di fare qualche tiro a canestro con il mio ragazzo» aveva raccontato in passato.

rosalinda celentano arturo artom

Selvaggia Lucarelli ha criticato la raccolta fondi indetta da Eleonora Rocchini (che è stata ultimamente in vacanza a Zanzibar e Thailandia) per curare il suo cane. Selvaggia commenta: «Poi ci spiegherà come mai con le sue attività e vacanze in paradisi tropicali le servono i soldi dei followers». Fra i commenti presenti su Twitter anche: «Eleonora Rocchini azienda di bikini, adv sempre in vacanza e poi si permette di chiedere ai fans 6k per salvare il suo cane… che vergogna».

Maretta tra Selvaggia Lucarelli e Gianluigi Nuzzi. Lei era stata invitata in provincia di Crotone all’evento letterario Premio Accuri e lui, che doveva essere presente sul palco per intervistarla, sparisce: «Ma dov’è Nuzzi? Sono l’unica che non presenta? Lo trovo molto scortese – ha detto Selvaggia Lucarelli - Gianluigi dove sei? Mi offendo scusami. Sono venuta qui da Milano, ho attraversato la Sila e lui si rifiuta di presentarmi. Ha intervistato condannati a 20 anni e non intervista me? Vabbè. Sento un certo imbarazzo».

selvaggia lucarelli gianluigi nuzzi

Gianluigi Nuzzi ha risposto: «Ho enorme rispetto per i miei figli e se non ero su questo palco è perché li rispetto. Chi manca di rispetto ai miei figli, io non ci parlo».

vittoria ceretti e leonardo dicaprio in vacanza in italia copia

Immediata la replica della Lucarelli: «Nuzzi scomoda il tema figli, cosa che io non avrei mai fatto, mi tocca chiarire che nessuno ha toccato i suoi figli ma che, al limite, sono i suoi figli ad aver combinato qualche grosso guaio ben 6 anni fa. Un suo figlio, per la precisione. Ai tempi io scoprii la brutta notizia che coinvolgeva alcuni minori e un istituto molto noto e di prestigio. Ne scrissi sul “Fatto” mantenendo l’anonimato dei minori e dei genitori. La notizia ebbe rilevanza, ma nessuno mai citò nè Nuzzi nè tantomeno i minori».

la stanza accanto di pedro almodovar

I fan dì Almódovar dovranno aspettare sino al 5 dicembre dopo l’anteprima mondiale all’81esima Mostra del Cinema di Venezia: “The Room Next Door” di Pedro Almodovar arriverà nei cinema italiani con il titolo “La stanza accanto“. Primo film in lingua inglese del regista spagnolo, ha come protagoniste Tilda Swinton e Julienne Moore, mitiche nel primo poster ufficiale.

julianne moore, tilda swinton, almodovar tony effe giulia ceretti leonardo dicaprio vittoria ceretti zac efron