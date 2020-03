GAIO CARTONE - IN RUSSIA SONO ENTRATI IN FIBRILLAZIONE PER “ONWARD”, IL CARTONE ANIMATO DELLA DISNEY CHE HA TRA I PROTAGONISTI ANCHE UNA POLIZIOTTA LESBICA – LA DISNEY RIVENDICA LA SUA AZIONE EDUCATIVA, MA I RUSSI SE NE FOTTONO E HANNO GIÀ CENSURATO LA SCENA IN CUI IL PERSONAGGIO FA RIFERIMENTO ALLA FIDANZATA – IN ITALIA NESSUNA MANNAIA: TRA I DOPPIATORI CI SONO SABRINA FERILLI, DAVID PARENZO, FABIO VOLO E… VIDEO

Alessandra Menzani per “Libero quotidiano”

onward 3

In Russia, dove la legge vieta la «propaganda gay» verso i minori di 16 anni, il cartone è già stato censurato. In Italia no, ma non mancheranno proteste e famiglie scandalizzate.

Sta per sbarcare nei cinema la prima opera di animazione in cui un personaggio (non protagonista) è dichiaratamente omosessuale.

Uscirà dopo Pasqua, il 16 aprile invece che il 5 marzo, a causa dell' emergenza Coronavirus, il nuovo film Disney-Pixar Onward - Oltre la Magia, presentato a Roma dal regista Dan Scanlon e dai doppiatori Sabrina Ferilli, Fabio Volo, Raul Cremona e - udite udite - David Parenzo che presta la voce a un cameriere.

sabrina ferilli

la trama Il film per bambini è ambientato in un mondo fantastico, ovviamente. Racconta la storia di due fratelli elfi adolescenti, Ian e Barley, che iniziano una avventura per scoprire se nel mondo esiste ancora un po' magia.

Quando la madre consegna loro un regalo che il padre morto aveva lasciato, Ian vede un' opportunità per fare ciò che ha sempre sognato: riportarlo in vita ed essere guidato da lui.

lena waithe 2

Il cartone fa quello che nessuno prima aveva osato: qui infatti fa una breve apparizione il primo personaggio omosessuale dei film Disney d' animazione, Specter, una poliziotta con un occhio solo. «Vogliamo che questi mondi siano, anche se in maniera creativa, molto realistici, che rappresentino tutte le diversità», ha detto il regista. «Non so cosa succederà in futuro, posso parlare di questo film e devo dire che siamo molto contenti di aver rappresentato questa realtà».

onward 2

Per carità, nessuno scandalo, le derive bacchettone ci sono odiose, ma forse è un po' presto affrontare certi temi per un bambino di sei anni. Nella versione italiana la Ferilli dà la voce a Laurel Lightfoot, la mamma dei ragazzi, e Fabio Volo a Wilden, loro padre. Nella versione americana la doppiatrice del personaggio gay è Lena Waithe, protagonista della serie Netflix Master of None, lesbica dichiarata. Sabrina, già doppiatrice di Cars, a proposito di Onward dice: «Questo credo abbia una storia più matura di tanti altri». Per il regista, è un film sul sostegno: «Ci fa pensare a tutte le persone che nelle nostre vite ci hanno supportato e ci hanno permesso di diventare quello che siamo oggi.

onward 4

Può essere un fratello, una sorella, un amico di famiglia, un insegnante: è un film per ringraziare queste persone».

In Russia la pellicola non ha vita facile: verranno aboliti riferimenti gay con un' azione di censura. Nella versione originale, infatti, la poliziotta ciclope Specter dice di avere una «fidanzata», mentre in quella russa si parla semplicemente di «partner» in senso più neutro.

david parenzo foto di bacco

Nel cartone non ci sono scene di intimità tra le due, ma solo un riferimento verbale. Ma tanto è bastato per fare agitare i russi.

le misure in russia A rivelarlo è stata la testata online Kinopoisk.ru, secondo la quale questa modifica è stata fatta dal ramo russo della Disney per non incorrere in una serie di problemi.

onward 1

La Russia vieta la promozione di «relazioni non tradizionali» così come matrimoni e adozioni da parte dei gay (ma ai single è permesso) e impedisce ogni manifestazione pubblica a favore dei diritti delle minoranze LGBT.

mago oronzo raul cremona

FABIO VOLO lena waithe 1