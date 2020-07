IL GALLETTO RIPESCA A DESTRA – LA FRANCIA HA UN NUOVO PREMIER: MACRON HA SCELTO JEAN CASTEX, ALTO FUNZIONARIO DEL PARTITO DEI RÉPUBLICAINS VICINO A SARKOZY – ARCHIVIATA LA PARENTESI DI EDOUARD PHILIPPE CHE STAVA DIVENTANDO TROPPO POPOLARE ED È STATO RISPEDITO A FARE IL SINDACO: IL TOYBOY DELL’ELISEO AVEVA GIÀ ANNUNCIATO CHE…

Da il "Corriere della Sera"

jean castex ed emmanuel macron 1

La Francia ha da ieri un nuovo primo ministro, Jean Castex. Edouard Philippe, premier dall'inizio dell'avventura macronista, stava forse diventando troppo popolare, uomo di destra capace di prendersi i meriti della gestione dell'epidemia mentre al presidente Macron venivano rimproverate le disfunzioni.

La crisi si è risolta in sole tre ore. Alle municipali di domenica scorsa Philippe ha vinto a Le Havre, un'ottima occasione per lasciargli fare di nuovo il sindaco della città portuale della Normandia. Per gli ultimi due anni del mandato, Macron preferisce lavorare con un altro uomo di destra, Castex, che da aprile coordina l'uscita della Francia dalla quarantena ma fino a ieri restava uno sconosciuto per la maggioranza dei francesi. «È una scelta macronista, conforme allo spirito di superamento di sé impresso dal presidente da tre anni», dicono all'Eliseo.

Edouard Philippe

Macron aveva da tempo annunciato una nuova fase politica, in vista della corsa per l'Eliseo del 2022. Lo ha confermato in un'intervista ad alcune testate regionali pubblicata ieri mattina: «Con Edouard Philippe abbiamo una relazione di fiducia che da un certo punto di vista è unica nella storia della Quinta Repubblica. Ma dovrò fare delle scelte per intraprendere il nuovo cammino.

jean castex 5

Ci sarà bisogno di una nuova squadra». Macron vuole adesso un «governo di lotta» con poche priorità: «Il rilancio dell'economia, la rifondazione della protezione sociale e dell'ambiente, il ristabilimento di un ordine sociale giusto, la difesa della sovranità europea». Negli ultimi discorsi Macron aveva dato l'impressione di volere dare un taglio più sociale ed ecologista alla sua presidenza.

jean castex 2

Questa esigenza sembrava confermata dalla sconfitta del suo partito La République en Marche alle municipali, e dalla concomitante vittoria dei Verdi in grandi città come Lione, Bordeaux, Strasburgo e anche a Parigi, dove la sindaca uscente Anne Hidalgo è stata riconfermata grazie all'alleanza con l'ecologista David Belliard.

jean castex ed emmanuel macron 2

Per questo ha destato una certa sorpresa la nomina di Jean Castex, alto funzionario del partito dei Républicains (destra) vicino all'ex presidente Nicolas Sarkozy.

Macron ha scelto un perfetto esecutore, per cercare nuovi obiettivi senza rinunciare a quelli dei tre anni precedenti, compresa la riforma delle pensioni.

jean castex 1 jean castex 4 jean castex 3