GALLETTO ALLO SPIEDO – DOPO I DUBBI DEGLI ATLETI FRANCESI SUL LORO CONTAGIO AI GIOCHI MILITARI DI OTTOBRE A WUHAN, UN’ALTRA TEGOLA SI ABBATTE SU EMMANUEL MACRON: UN GRUPPO DI 43 PERSONE, TRA EX MALATI E FAMILIARI DI VITTIME DEL CORONAVIRUS, HANNO CITATO IN GIUDIZIO LO STATO FRANCESE PER LA CATTIVA GESTIONE MESSA IN ATTO DURANTE LA CRISI SANITARIA…

Gabriele Carrer per ''La Verità''

coronavirus francia 4

Continuano ad aumentare i sospetti sulla nascita del coronavirus. Non tanto per quanto riguarda la sua origine: ormai neppure i diplomatici di Pechino più aggressivi sui social rilanciano le teorie del complotto per allontanare la nascita del Covid-19 dalla Cina.

Ad alimentare nuovi dubbi sono i tempi.

Il dottor Michel Schmitt, capo dipartimento radiografia dell' ospedale di Colmar, in Francia, ha comunicato di aver riscontrato i primi casi sospetti di pazienti positivi al coronavirus già «dal 16 novembre».

emmanuel macron

L' esperto ha ripreso, assieme alla sua squadra medica, 2.456 scansioni toraciche effettuate tra il primo novembre e il 30 aprile per valutarle.

Ecco la scoperta: alcune persone erano risultate affette da Covid-19 già a metà novembre.

Schmitt dice di aver notato «una progressione molto lenta dell' incidenza della patologia fino alla fine di febbraio.

Il dipartimento radiografia ha fatto sapere di aver lanciato, in collaborazione con il Centro nazionale della ricerca scientifica, uno studio di questi risultati che potrà essere approfondito con dati biologici o rapporti dei ricoveri».

GIOCHI MILITARI DI WUHAN

Un parere arrivato nelle stesse ore in cui la pentatleta Elodie Clouve raccontava in un' intervista all' emittente televisiva Loire7 di essere convinta che lei e Valentin Belaud, altro pentatleta, abbiano «già avuto il coronavirus perché» erano stati «a Wuhan per i Giochi militari».

«Ci siamo ammalati, lui ha saltato tre giorni di allenamenti, io ho avuto problemi mai avuti prima. E quando abbiamo parlato con un medico militare, ci ha detto: penso che l' abbiate già avuto perché gran parte della delegazione si è ammalata», ha raccontato.

Simile il racconto dell' italiano Matteo Tagliarol, uno dei campioni della scherma azzurra: ai mondiali militari di Wuhan, ha raccontato, «ci siamo ammalati tutti, sei su sei nell' appartamento e moltissimi anche di altre delegazioni.

coronavirus francia 3

Tanto che al presidio medico avevano quasi finito le scorte di medicine». E ancora: «Non sono un medico, ma i sintomi sembrano quelli del Covid-19».

L' ipotesi sollevata da Clouve è stata smentita dalla Difesa francese, che finora non si era mai espressa ufficialmente sul tema: «Il ministero desidera ricordare che quando i Giochi mondiali militari estivi si sono svolti dal 18 al 27 ottobre 2019, a Wuhan, in Cina, l' epidemia legata al Covid-19 non era allora nota», si legge nella nota pubblicata dall' Equipe.

emmanuel macron annuncia il lockdown per il coronavirus

Anche secondo l' epidemiologo Massimo Galli, primario di malattie infettive dell' ospedale Sacco di Milano, l' ipotesi non regge: «Se questo virus fosse arrivato prima avremmo avuto un' esplosione epidemica assai prima anche da noi».

I dubbi restano. E gli interrogativi al presidente, Emmanuel Macron, e agli altri leader europei, con loro. Ma non è l' unica tegola sul presidente francese. Un gruppo di 43 persone, tra ex malati e familiari di vittime del coronavirus, hanno citato in giudizio lo Stato francese per la gestione messa in atto durante la crisi sanitaria.

francia coronavirus

A rivelarlo è il quotidiano Le Parisien, che scrive: «Sono le carenze e la cattiva gestione della malattia che motivano l' azione», ha detto l' avvocato Loris Palumbo, uno dei legali del gruppo. Ecco la richiesta: che il governo crei un fondo di indennizzo sullo stesso modello di quello già esistente per le vittime di amianto.

La pressione aumenta anche sul governo cinese. Uno studio della rivista scientifica Infection Genetics and Evolution sostiene che il virus sarebbe passato dagli animali agli esseri umani tra il 6 ottobre e l' 11 dicembre dell' anno scorso (in mezzo ci sono stati i Giochi di Wuhan).

CORONAVIRUS IN FRANCIA

Inoltre, come ha raccontato il South China Morning Post, il governo cinese ha registrato il primo caso del misterioso virus il 17 novembre scorso.

Gli interrogativi si moltiplicano mentre le diplomazie preparano l' assemblea dell' Organizzazione mondiale della sanità del 18 e 19 maggio.

Europa e Stati Uniti sono pronti a dar battaglia alla Cina che continua a non offrire risposte né a voler ascoltare i dubbi occidentali.

GIOCHI MILITARI DI WUHAN GIOCHI MILITARI DI WUHAN GIOCHI MILITARI DI WUHAN GIOCHI MILITARI DI WUHAN giochi militari di wuhan giochi militari di wuhan giochi militari di wuhan giochi militari di wuhan giochi militari di wuhan GIOCHI MILITARI DI WUHAN

coronavirus francia 1 CORONAVIRUS IN FRANCIA CORONAVIRUS IN FRANCIA CORONAVIRUS IN FRANCIA coronavirus francia 2