GALLI DA COMBATTIMENTO - DURANTE "CARTABIANCA", IL PROFESSOR MASSIMO GALLI IRRITATO DALLE TEORIE NO VAX DELLA GIORNALISTA MADDALENA LOY, SBROCCA: "ADESSO STA ZITTA E MI FA PARLARE!" - "LEI GUARDA I DATI ESATTAMENTE COME COLORO CHE HANNO LA PRESUNZIONE, SENZA NESSUNA PREPARAZIONE, DI CONOSCERE TUTTO" - "CON QUESTO TIPO DI PERSONAGGI NON VALE NEMMENO LA PENA DI DISCUTERE. TANTO HANNO LA LORO VERITA' RIVELATA" - VIDEO

Da virgilio.it

massimo galli

È un Massimo Galli inedito quello che si è visto nella serata di martedì 17 novembre, in collegamento video con la trasmissione televisiva Cartabianca, condotta da Bianca Berlinguer. Presenti in studio i giornalisti Bruno Vespa e Maddalena Loy. Quest’ultima ha enunciato alcuni dati per sostenere la pericolosità del vaccino anti Covid per i bambini, considerando la bassa incidenza della malattia tra i bambini, e la necessità di permettere l’accesso ai luoghi della cultura per i più giovani che non hanno il Green pass.

«Si sta politicizzando una questione sanitaria», ha spiegato la giornalista, parlando anche di “ghetti” per i no vax. «In Italia sono morti 36 bambini» a causa del coronavirus, ha detto ancora, sottolineando la necessità di tenere sempre aperte le scuole considerando il basso rischio per questa fascia di popolazione.

Massimo Galli, che da poco è andato in pensione dopo una lunga carriera come docente universitario specializzato in malattie infettive, ha così chiesto a Maddalena Loy: «Lei conferma il dato del 53% di non vaccinati, che ora sono ricoverati?».

bianca berlinguer a cartabianca 5

Ha poi spiegato alla giornalista come analizzare i numeri relativi ai contagi, sottolineando che con gruppi della popolazione non vaccinata il coronavirus continuerà a circolare ancora, smentendo poi l’assunto che la circolazione tra i più piccoli non sia rilevante nei meccanismi epidemici.

Proprio a causa della variante Delta, ha sottolineato Massimo Galli, la circolazione del virus tra i bambini presenta numeri allarmanti. A questo punto la giornalista ha dichiarato di conoscere bene i dati, cercando di smentire l’esperto.

Maddalena Loy e Bruno Vespa

«Lei guarda i dati esattamente come coloro che hanno la presunzione, senza nessuna preparazione, di conoscere tutto», ha replicato l’immunologo.

Il medico non ha risparmiato quella che è sembrata una frecciatina anche nei confronti della conduttrice Bianca Berlinguer, rea di aver ospitato la giornalista in studio. «Con questo tipo di personaggi non vale veramente la pena di discutere. Tanto hanno la loro verità rivelata», ha dichiarato.

Maddalena Loy è più volte andata allo scontro con il medico, che ha così alzato la voce e sbattuto i pugni sul tavolo, urlando: «Adesso lei sta zitta e mi fa parlare!».

Massimo Galli a Cartabianca

Per poi continuare a bacchettare la giornalista. «Quello che sta facendo è un comportamento assolutamente inaccettabile. Siamo in un dibattito, a quanto pare, anche se non sarebbe stato il caso di farlo. Adesso lei per favore si tace un momento e mi fa finire un ragionamento».

«Questa è maleducazione», ha incalzato. Per poi rimarcare «l’assoluto cinismo con cui questa signora ci viene a dire che in fondo sono soltanto stati 36 i bambini morti. Per il morbillo abbiamo giustamente menato scandalo per molti meno morti in questi ultimi anni».