UN GALLI NEL POLLAIO – L’INFETTIVOLOGO A “UN GIORNO DA PECORA”: “IO FAMOSO? MI VIENE DA RIDERE, MA MI FA PIACERE CHE ALCUNI ABBIANO DETTO CHE HO ASSUNTO IL RUOLO DEL ‘MEDICO DI FAMIGLIA’. MI CHIEDONO I SELFIE E LI HO FATTI, CON LA MASCHERINA E UN PO’ DISTANZIATI” - “BERLUSCONI È UN SIGNORE DI UNA CERTA ETÀ, HA FATTO BENE A STARE IN FRANCIA”

Da “Un giorno da Pecora - Radio1”

MASSIMO GALLI

Io diventato famoso per le presenze in tv? “Mi viene da ridere. Mi fa piacere però che alcuni mi abbiano detto che ho assunto un po' il ruolo del 'medico di famiglia', stesso mestiere di mio padre”.

A parlare, ospite di Rai Radio1, a Un Giorno da Pecora, è il dottor Massimo Galli, direttore della terza divisione di malattie infettive dell'Ospedale Sacco di Milano, che oggi si è raccontato alla trasmissione condotta da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro. Grazie a questo fama le hanno mai chiesto di farsi un selfie? “Si, è capitato. E li ho fatti, cosa dovevo fare...”

IL TWEET DI SILVIO BERLUSCONI SENZA CHIAPPA SULLO SFONDO

Con o senza mascherina? “Con la mascherina e un po' distanziati”. Lei tra i suoi colleghi virologi a volte passa per una sorta di 'rompiscatole'. “Quando sei un po' ripetitivo, burbero, uccello del malaugurio, lo fai perché non ne hai potuto più di vedere morti, questo è il punto. Serviva qualcuno che facesse la parte del rompiscatole - ha detto il virologo a Rai Radio1 - ma chi mi conosce sa che non sono così”.

Secondo lei Berlusconi ha fatto bene a restare in Francia in tutto questo periodo di lockdown? “Berlusconi è un signore di una certa età, e come tutti i signori di una certa età credo abbia fatto bene a stare in situazioni che non lo mettessero a repentaglio in modo particolare”.

bacio coronavirus sesso coppia mascherina mascherine

Dottore, quando potremo tornare a baciarci? “Io ho sempre pensato che solo in pochi si siano davvero astenuti da ciò anche nel periodo peggiore”. Ci si dovrà baciare con la mascherina? “No. Credo che questo sarebbe di scarsa soddisfazione...”

massimo galli

Lei ha un hobby molto particolare: le conchiglie. “Le colleziono da quando ho 4 anni colleziono, soprattutto cipree, ne esistono 214 tipologie diverse. Ora mi limito a guardare quelle che ho senza toglierle dal mare. Andando in pensione, alla fine dell'anno prossimo, spero di fare uno studio su di una specie affascinante”.

murales sesso e coronavirus MANIFESTO A BORGOSESIA SUL SESSO E IL CORONAVIRUS MASSIMO GALLI massimo galli massimo galli ospite di accordi e disaccordi 1