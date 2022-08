11 ago 2022 17:13

GALLIPOLI DA SPENNARE - UNA TURISTA MILANESE IN VACANZA IN PUGLIA PAGA 1.359 PER AFFITTARE UNA VILLA SULLA BAIA VERDE, MA UNA VOLTA ARRIVATA NELLA LOCALITÀ PUGLIESE, L'AGENZIA LE OFFRE UNO SQUALLIDO TUGURIO O UN ALLOGGIO MOLTO AL DI SOTTO DEGLI STANDARD DI QUALITÀ - LA DONNA È TORNATA A MILANO, MA UNA VOLTA ARRIVATA LE È ARRIVATA UNA MAIL DA UN ALBERGATORE: "VENGA GRATIS DA NOI" - LA DONNA HA RISPOSTO…