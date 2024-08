GAME OF DRONES – NELLA NOTTE I RUSSI HANNO LANCIATO UNA RAFFICA DI DRONI KAMIKAZE SU DIVERSE REGIONI DELL’UCRAINA – ESPLOSIONI ANCHE A KIEV, DOVE I DETRITI DI UN VELIVOLO ABBATTUTO SONO CADUTI IN UN PARCO GIOCHI – MOSCA SOSTIENE DI AVERE DISTRUTTO DRONI UCRAINI A LARGO DI SEBASTOPOLI, IN CRIMEA – NELLA NATO CRESCE IL FRONTE DI CHI VUOLE RIMUOVERE LE RESTRIZIONI PER L’UCRAINA ALL’UTILIZZO DELLE ARMI A LUNGO RAGGIO...

(ANSA) - Esplosioni sono state udite nella notte a Kiev: lo riporta un corrispondente di Rbc-Ucraina, secondo il quale in precedenza un drone d'attacco russo si stava dirigendo verso la capitale. Le esplosioni sono avvenute intorno alle 4:21 (le 3:21 in Italia).

Nella città è in vigore da più di due ore un'allerta aerea per il pericolo di un attacco da parte delle forze russe. Nel quartiere Dnipro di Kiev è stata segnalata la caduta di detriti di un drone su edifici residenziali. Lo riporta su Telegram l'amministrazione militare della città, aggiungendo che non si registrano danni o vittime.

(ANSA) - ROMA, 29 AGO - Il sindaco di Kiev, Vitaliy Klychko, ha riferito su Telegram che i detriti di un drone abbattuto nella notte sono caduti in un parco giochi in una zona residenziale del quartiere Dnipro. Il primo cittadino ha aggiunto che i detriti di un altro drone hanno danneggiato le finestre di un appartamento al sesto piano di un condominio nel quartiere di Holosiiv. Non si hanno notizie per il momento di eventuali feriti o vittime. (ANSA).

KIEV, 'RAFFICA DI DRONI RUSSI SULL'UCRAINA'

(ANSA) - L'Aeronautica militare ucraina segnala che nella notte le forze russe hanno lanciato droni kamikaze su diverse regioni del Paese. Oltre alla città di Kiev sono state prese di mira la stessa regione della capitale, la regione di Sumy (nord-est), la regione di Mykolaiv (sud), la regione di Kharkiv (est), quella di Dnipropetrovsk (est) e quelle di Chernihiv (nord), Poltava (centro-est), Cherkasy (centro) e Vinnytsia (sud).

MOSCA, ABBATTUTI 3 DRONI UCRAINI SULLA REGIONE DI BRYANSK

(ANSA) - Le difese aeree russe hanno abbattuto nella notte tre droni ucraini sul territorio della regione di Bryansk: lo ha reso noto il governatore della regione, Alexander Bogomaz, come riporta la Tass.

MOSCA, ABBATTUTI 2 DRONI UCRAINI AL LARGO DI SEBASTOPOLI

(ANSA) - Le difese aeree russe hanno abbattuto nella notte due droni ucraini al largo di Sebastopoli, nella Crimea occupata: lo ha reso noto il governatore della città, Mikhail Razvozhayev, come riporta la Tass. In precedenza il governatore della regione russa di Bryansk aveva annunciato la distruzione di tre droni ucraini sul suo territorio.

LA NATO: «ANCORA ARMI A KIEV» E SI DISCUTE DI REVOCARE LE LINEE ROSSE

Pieno sostegno e nuovi aiuti a Kiev e la richiesta da parte di alcuni Stati membri di rimuovere le restrizioni all’utilizzo delle armi a lungo raggio. «Dobbiamo continuare a fornire all’Ucraina l’equipaggiamento e le munizioni di cui ha bisogno per difendersi dall’invasione russa. Ciò è vitale affinché l’Ucraina possa rimanere combattiva», ha sottolineato in una nota il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, davanti agli ambasciatori dell’Alleanza ieri al termine de Consiglio Nato-Ucraina richiesto da Kiev.

E non solo. Secondo una fonte diplomatica citata da Afp , alcuni Stati membri hanno poi chiesto la revoca delle linee rosse, come richiesto dal presidente Volodymyr Zelensky. Ed è proprio su questo tema che si concentra il «piano della vittoria» o della «pace» del leader di Kiev.

«Non vogliono parlarne, e io continuo a tirarlo fuori. Le Olimpiadi sono finite, ma il ping pong è ancora lì», ha scherzato martedì il presidente ucraino durante una conferenza stampa tenuta a Kiev. Il leader ha annunciato che presenterà il suo piano per la vittoria al presidente Joe Biden e ai due candidati alla Casa Bianca, Kamala Harris e Donald Trump.

Tradotto, Zelensky chiederà all’alleato statunitense di far cadere le famose linee rosse che impediscono a Kiev di usare le armi a lungo raggio in profondità in territorio russo, in particolare gli Atacms di fabbricazione statunitense e i missili Storm Shadow di fabbricazione britannica.

Per questa ragione — svela Politico — il ministro della Difesa Rustem Umerov e il consigliere senior del presidente Andriy Yermak, presenteranno una lista di target a lungo raggio di alto valore da colpire in Russia. […]

Un piano che ovviamente non è piaciuto a Mosca, che ha accusato l’amministrazione Biden di volere «infliggere una sconfitta strategica a Mosca» e ha annunciato una nuova ondata di sanzioni contro 92 cittadini americani ai quali è vietato l’ingresso in Russia, tra cui 14 dipendenti del Wall Street Journal , cinque del New York Times e quattro del Washington Post. […]

