24 ago 2022 18:33

GAME OVER! – JENNIFER FLAVIN HA CHIESTO IL DIVORZIO A SYLVESTER STALLONE DOPO 25 ANNI DI MATRIMONIO: LA MODELLA 54ENNE HA PRESENTATO I DOCUMENTI IN TRIBUNALE LO SCORSO 19 AGOSTO, APPENA QUATTRO GIORNI PRIMA CHE L’ATTORE ANDASSE DA UN TATUATORE PER SOSTITUIRE IL VOLTO DELLA COMPAGNA CON QUELLO DEL CANE BUTKUS – IN UN PRIMO MOMENTO LE VOCI DI CRISI ERANO STATE SMENTITE, MA…