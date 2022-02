LA GARA A CHI E' PIU' "MINORANZA SFORTUNATA" - BUFERA SULLE FRASI DI WHOOPI GOLDBERG, CHE DURANTE LA SUA TRASMISSIONE HA DETTO CHE LO STERMINIO DEGLI EBREI HA COINVOLTO "DUE GRUPPI DI BIANCHI" (EBREI E TEDESCHI) E PER QUESTO NON SI TRATTA DI "QUESTIONE RAZZIALE" (LO E' SOLO SE CI SONO NERI DI MEZZO?) - L'ATTRICE SI E' DOVUTA SCUSARE, MA IL PUBBLICO E I CRITICI HANNO CHIESTO CHE VENGA LICENZIATA... - VIDEO

L’attrice e conduttrice tv Whoopi Goldberg si è dovuta scusare per le affermazioni rese durante lo spettacolo The View sull’Olocausto. Goldberg ha detto ieri che l’Olocausto «non riguardava la razza» perché coinvolgeva «due gruppi di bianchi» ed era invece un esempio di «disumanità dell’uomo nei confronti dell’uomo».

L’artista si è poi scusata: «Nella trasmissione di oggi, ho detto che l’Olocausto ‘non riguarda la razza, ma la disumanità dell’uomo nei confronti dell’uomo’. Avrei dovuto dire che riguarda entrambi» ha detto.

«Come ha condiviso Jonathan Greenblatt dell'Anti-Defamation League, "L'Olocausto riguardava l'annientamento sistematico del popolo ebraico da parte dei nazisti, che consideravano una razza inferiore". Mi correggo. Il popolo ebraico in tutto il mondo ha sempre avuto il mio sostegno e questo non rinuncerà mai. Mi dispiace per il male che ho causato. Scritto con le mie più sincere scuse, Whoopi Goldberg».

Ieri sera poi l’attrice è apparsa in The Late Show con Stephen Colbert e ha detto di essere costernata di aver offeso così tante persone.

«Ho sconvolto molte persone, cosa che non era mai stata mia intenzione», ha detto Goldberg. E ha cercato di spiegare le sue osservazioni. «Sento che, essendo nera, quando parliamo di razza è una cosa molto diversa per me. Così ho detto che pensavo che l'Olocausto non riguardasse la razza. E questo ha fatto arrabbiare molto le persone. Ricevo molta posta dalla gente e molta rabbia. Ma ho pensato che fosse una discussione saliente perché come persona di colore penso alla razza come qualcosa che posso vedere».

Goldberg ha detto che, se il Ku Klux Klan si fosse avvicinato, sarebbe scappata ma un amico ebreo sarebbe stato al sicuro e ha insistito sul fatto che i nazisti non erano razzisti, ma piuttosto malvagi.

«Quando parli di essere razzista, non puoi chiamarlo razzismo», ha detto. «Questo era il male. Non era basato sul colore della pelle. Non potevi dire chi fosse ebreo. Dovevi scavare a fondo e capirlo. Il mio punto è: dovevano fare il lavoro. Se il Klan sta venendo giù per la strada e io sono con un amico ebreo: vado a correre. Ma se il mio amico decide di non correre, la maggior parte delle volte verrà superato. Perché non puoi dire chi è ebreo. Non lo sai».

«La gente era molto arrabbiata e ha detto di no, siamo una razza. E capisco. Mi sentivo diversamente. Rispetto tutto ciò che tutti mi dicono. Non voglio fingere scusa. Sono molto arrabbiata che la gente abbia frainteso quello che stavo dicendo. E per questo dicono che sono antisemita, e nego l'Olocausto e tutte queste altre cose che non mi verrebbe mai in mente di fare. Pensavo stessimo discutendo sulla razza».

Goldberg, che è ben nota per i suoi commenti provocatori e controversi, ha ammesso a Colbert di aver «fatto molto male a me stessa» con le sue osservazioni sull'Olocausto. «La gente ha deciso che ero in un certo modo. E io non lo sono», ha insistito.

I critici ora chiedono che Goldberg venga licenziato dallo spettacolo. Hanno indicato altri conduttori di talk show e personalità televisive come Sharon Osborne e Roseanne Barr che sono stati licenziati per aver fatto osservazioni controverse.

