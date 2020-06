BELIN, BELEN! “NON HO SCRITTO SCEMA IN FRONTE” – LA SCIO’GIRL SI CONFESSA A 'CHI' DOPO LA ROTTURA CON DE MARTINO: “IO NON HO PIÙ SPAZIO PER CHI NON USA IL CUORE. SONO PIENA DI DIFETTI, MA MANTENGO LA PAROLA E NON DELUDO MAI NESSUNO, PIUTTOSTO NON FACCIO PROMESSE SE POI NON RIESCO A MANTENERLE. IL MIO VERO AMORE È…” - “PENSA A QUANTI FIDANZATI AVRÒ ADESSO!”