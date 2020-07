IL GATTARO NON ARRAPA - GLI UOMINI CON IL CANE AL PARCO SONO UNA CALAMITA PER LE DONNE, MA QUANDO LI VEDONO INSIEME A UN FELINO, SI AMMOSCIA LA LIBIDO. LO STUDIO SERISSIMO SULLE REGOLE DELL'ATTRAZIONE DELL'UNIVERSITÀ DEL COLORADO: ''GLI UOMINI CON IL GATTO IN BRACCIO SONO VISTI COME MENO VIRILI E PIÙ NEVROTICI''. MA NON È SEMPRE COSÌ, C'È UN'ECCEZIONE…

Daniela Uva per ''il Giornale''

Se vanno al parco con il cane diventano improvvisamente una calamita, attrazione irresistibile per le donne sole e in cerca dell’anima gemella. Ma se per caso decidono di esporsi sui social con il loro gatto, allora per gli uomini le possibilità di conquista si riducono quasi a zero. Perché le signore sono poco attratte dai proprietari di felini. A scoprirlo è stata una ricerca condotta all’università del Colorado, negli Stati Uniti.

Per arrivare a questa conclusione, il team di scienziati ha mostrato a un gruppo di volontarie centinaia di foto di uomini, prima da soli, poi in compagnia di un micio. Le risposte hanno confermato quello che i ricercatori sospettavano: l’assenza del gatto aumentava esponenzialmente il grado di interesse. Facendo apparire il protagonista dell’immagine come più sicuro di sé e maschile. «Gli uomini ritratti con i felini sono visti come meno virili e più nevrotici, quindi tendenzialmente meno desiderabili in vista di un incontro», ha concluso il team.

E in effetti quando alle signore è stato mostrato il ritratto di alcuni uomini da soli, il 38% delle intervistate ha risposto che sarebbe stata interessata a un incontro e il 37% a una relazione. La foto dello stesso individuo con un gatto ha suscitato invece reazioni molto diverse: il 33% ha detto che sarebbe stata disposta a incontrarlo, ma la percentuale di chi ha dichiarato di non essere interessata è passata dall’otto al 14%. Ma non finisce qui, perché il 45% delle volontarie ha affermato che non avrebbe preso in considerazione una relazione con l’uomo mostrato nella foto proprio a causa della presenza del piccolo animale.

Nell’esperimento sono state intervistate 708 signore di età compresa fra 18 e 24 anni. I risultati dipendono forse da stereotipi culturali americani che vedono gli «uomini-gatto» come meno maschili rispetto agli «uomini-cane». Il problema sta proprio nel modo in cui l’individuo ritratto in foto viene percepito da chi utilizza i social per conoscere persone nuove. Partner potenziali. «Le donne preferiscono in generale gli uomini con tratti decisamente maschili – spiegano i ricercatori -. La presenza di un gatto riduce questa percezione».

Naturalmente questo non vale in qualunque caso. L’esperimento ha dimostrato che sono soprattutto le donne amanti dei cani a rifiutare gli uomini accompagnati dai gatti. Al contrario, le volontarie che hanno ammesso di preferire i felini, hanno giudicato la loro presenza nelle immagini come positiva. Perché in grado di far apparire gli uomini come più aperti e dolci. Non è un caso che proprio i mici siano diventati, negli ultimi anni, un vero e proprio fenomeno web.

Le pagine a loro dedicate sono innumerevoli, alcune hanno già conquistato milioni di follower in tutto il mondo. Ormai se ne sono accorti tutti, non solo gli utenti, ma anche gli esperti di marketing. E così nel 2015 il Museum of the moving images di New York ha inaugurato una mostra intitolata «Come i gatti hanno conquistato internet». Mentre da ormai cinque anni Pasadena, sempre negli Usa, ospita «Cat con», una convention che coinvolge migliaia di visitatori appassionati dell’universo felino. A confermare la tendenza è anche un’indagine condotta in Gran Bretagna del 2014. Lo studio ha rivelato che le immagini dei gatti vengono condivise tre volte di più rispetto a quelle dei selfie: 3,8 milioni contro 1,4 milioni.

A dire la sua è stato anche ThoughtCatalog, un sito che attrae milioni di visitatori e che viene considerato la voce dei millennial sul web. Il portale ha descritto i gatti come la mascotte di internet. Ritenendo che i contenuti felini costringano le persone a interagire con i media e le donne in cerca dell’anima gemella farsene una ragione.

