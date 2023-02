28 feb 2023 17:40

GATTI E MISFATTI - ANTONIO TIBERI, CICLISTA 21ENNE RESIDENTE A SAN MARINO, È STATO CONDANNATO A PAGARE UNA MULTA DA 4 MILA EURO PER AVER UCCISO IL GATTO DEL MINISTRO DEL TURISMO E DELLE POSTE DEL TITANO, FEDERICO PEDINI AMATI, CON UN FUCILE AD ARIA COMPRESSA - L'ATLETA HA CONFESSATO DI AVER AMMAZZATO L'ANIMALE: "ERO CONVINTO CHE L’ARMA NON FOSSE LETALE" - PEDINI AMATI: "NON SI PUÒ AMMAZZARE UN ANIMALE DOMESTICO E CAVARSELA CON 4.000 EURO DI MULTA. NON ABBIAMO BISOGNO DI DARE LA RESIDENZA A QUESTE PERSONE…"