Dagotraduzione dal Daily Mail

I gatti presi a calci dal calciatore del West Ham caduto in disgrazia Kurt Zouma sono stati sequestrati dalla RSPCA mentre indagavano sul video di lui, ed è stato multato di 250.000 sterline.

Gli investigatori hanno sequestrato gli animali e attualmente sono affidato alle loro cure, hanno rivelato. E il West Ham si è impegnato a donare due settimane dello stipendio di Zouma a enti di beneficenza per animali e ad eliminarlo dalla squadra per la prossima partita.

Un portavoce della RSPCA ha confermato: «Stiamo indagando e i gatti sono al sicuro e sotto la nostra cura. Ci occupiamo di questo da prima che la clip diventasse virale online e dobbiamo seguire il corretto processo legale e non discutere a causa delle leggi del GDPR del Regno Unito».

Il calciatore, che guadagna 125.000 sterline a settimana, ha ricevuto un’ammenda di due settimane di stipendio dal suo club. Ed è emerso che potrebbe rischiare fino a quattro anni di prigione nella sua nativa Francia per aver preso a calci e schiaffeggiato i felini.

A Parigi è stata infatti presentata una denuncia penale contro il 27enne: sono stati gli avvocati che lavorano per la 30 Million Friends Foundation (La Fondazione 30 Milioni di Amici), il più grande gruppo per i diritti degli animali in Francia, a contattare i pubblici ministeri.

Un portavoce della Fondazione ha dichiarato: «Condanniamo questo atto atroce, abbiamo chiesto la sospensione del giocatore dalla squadra francese e abbiamo sporto denuncia contro di lui». Secondo l'articolo 113-6 del codice penale francese, un cittadino francese può essere perseguito per atti criminali commessi all'estero.

In Francia nel 2021 sono state introdotte nuove severe leggi sulla protezione degli animali, e il «maltrattamento degli animali» è ora punibile con un massimo di quattro anni di carcere e una multa equivalente a 50.000 sterline. In qualsiasi procedimento penale poi ci sono fattori aggravanti come gli atti di violenza commessi di fronte ad altre persone o se l'animale appartiene all'aggressore.

«Nel caso di Kurt Zouma, il video sembra mostrare fatti aggravanti, quindi potrebbe trovarsi in guai molto seri», ha detto un'altra fonte vicina al caso. Anche gli alti politici francesi hanno condannato Zouma, che viene dalla città orientale di Lione, e hanno chiesto che sia espulso dalla squadra nazionale francese. Muriel Fusi, portavoce del partito francese Animal, ha dichiarato: «Molte persone sui social network sono indignate dal video. Molte persone affermano che questo calciatore non può più indossare i colori della Francia».

E Marine Le Pen, leader del Partito del Raduno Nazionale e candidata alla presidenza, ha detto: «È vergognoso. Continuo a pensare che coloro che sono capaci di crudeltà verso gli animali siano capaci di crudeltà anche verso gli uomini. La violenza non è mai banale».

Critiche sono arrivate anche da Gary Lineker nei confronti del West Ham, che ha schierato il giocatore nell’ultima partita. Contro il Watford è stato fischiato ogni volta che ha toccato la palla.

