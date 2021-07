GLI AGNELLI CEDONO A DRAGHI (E AI SOLDI DELLO STATO), MA NON DITELO AL PIEMONTE - ALLA FINE LA GIGAFACTORY, CHE DOVRÀ PRODURRE BATTERIE PER AUTO ELETTRICHE, SORGERÀ A TERMOLI, IN MOLISE - LA DECISIONE HA SCATENATO UN CASINO SOTTO LA MOLE: SECONDO APPENDINO E CIRIO "QUESTA SCELTA TRADISCE LA STORIA DELLA NOSTRA TERRA" - L'INCONTRO RIMASTO SEGRETO TRA DRAGHI, GIORGETTI ED ELKANN IN CUI SI SAREBBE DECISO L'IMPORTO NECESSARIO (CIRCA 1,5 MILIARDI) PER LO SVILUPPO DEL NUOVO SITO...