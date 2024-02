A GAZA I TERRORISTI SI MISCHIANO TRA I CIVILI – NETANYAHU SE NE FOTTE DEGLI AVVERTIMENTI DI BIDEN E FA PARTIRE L'OFFENSIVA ISRAELIANA SU RAFAH. SECONDO HAMAS SONO GIÀ MORTI OLTRE 100 CIVILI, MA TRA I RIFUGIATI SONO NASCOSTI I TERRORISTI: LE TRUPPE DELLO STATO EBRAICO HANNO LIBERATO DUE OSTAGGI RAPITI NEL POGROM DEL 7 OTTOBRE – UN GIORNALISTA DI AL JAAZERA, È ACCUSATO DI ESSERE UN COMANDANTE DELL’ALA MILITARE DI HAMAS

HAMAS, 'CIRCA 100 MORTI IN OPERAZIONE ISRAELE A RAFAH'

(ANSA-AFP) - L'operazione israeliana di questa notte a Rafah, nel sud della Striscia di Gaza, ha provocato "circa 100 morti": lo rende noto il ministero della Sanità di Hamas.

ISRAELE, 'LIBERATI DUE OSTAGGI ISRAELIANI A RAFAH'

(ANSA) - L'esercito israeliano ha liberato nella notte a Rafah, nel sud della Striscia, due ostaggi israeliani che erano stati rapiti da Hamas il 7 ottobre scorso: lo hanno annunciato le Forze di difesa israeliane (Idf) su Telegram.

"Durante un'operazione congiunta dell'Idf (le Forze di difesa israeliane, ndr), dell'Isa (il servizio di sicurezza israeliano Shin Bet, ndr) e della polizia israeliana a Rafah, durante la notte, sono stati salvati due ostaggi israeliani, Fernando Simon Marman (60) e Louis Har (70), rapiti dall'organizzazione terroristica Hamas il 7 ottobre dal Kibbutz Nir Yitzhak", si legge in un comunicato. "Entrambi sono in buone condizioni mediche e sono stati trasferiti per accertamenti medici all'ospedale Sheba Tel Hashomer - prosegue la nota -. Le forze di sicurezza continueranno ad operare con tutti i mezzi per riportare a casa gli ostaggi".

ISRAELE, 'SOLDATI HANNO PROTETTO OSTAGGI CON I LORO CORPI'

(ANSA) - L'operazione per la liberazione dei due ostaggi israeliani è cominciata attorno alle 2:00 della scorsa notte, quando "le forze israeliane hanno fatto irruzione in un edificio nel cuore di Rafah dove i due erano tenuti da Hamas". Lo ha detto il portavoce militare Daniel Hagari secondo cui l'azione "era stata preparata da qualche tempo". "Dal momento dell'apertura del fuoco - ha aggiunto - i soldati hanno protetto i due ostaggi con i loro corpi durante la battaglia con i terroristi che è divampata con pesanti scambi di colpi in molti posti e con molti terroristi".

ISRAELE,'GIORNALISTA AL JAZEERA È ANCHE COMANDANTE DI HAMAS'

(ANSA) - Un giornalista palestinese che lavora per Al Jazeera sembra essere anche un comandante dell'ala militare di Hamas, le Brigate Qassam. Lo ha sostenuto il portavoce in lingua araba dell'esercito israeliano Avichai Adraae che cita immagini e documenti trovati in una base di Hamas nella parte nord della Striscia.

In particolare - secondo la stessa fonte, citata da Times of Israel - si tratta di un portatile che appartiene ad un uomo dal nome di Mohamed Washah che è apparso nelle trasmissioni di Al Jazeera negli ultimi mesi, con la stazione di proprietà del Qatar che lo ha definito uno dei loro giornalisti. Adraee ha detto che le prove recuperate nel portatile hanno rivelato che che Washah è anche "un importante comandante" nell'unità anti tank di Hamas. Il mese scorso, due giornalisti dell'emittente del Qatar uccisi in un raid israeliano sono stati poi accusati dall'esercito - ha ricordato Times of Israel - di essere membri di Hamas e della Jihad palestinese.

