IL GELO È SEMPRE PIÙ GIÙ – IN TUTTA ITALIA SITUAZIONI CRITICHE LEGATE AL FREDDO: IN VENETO SI SONO RAGGIUNTE TEMPERATURE POLARI, CON -27 GRADI. E STAMANI LA NEVE È CADUTA ABBONDANTEMENTE ANCHE IN SICILIA, IN PROVINCIA DI PALERMO...

NEVE IN SICILIA

1 – MALTEMPO: NEVE NEL PALERMITANO, IN AZIONE MEZZI ANAS

(ANSA) - PALERMO, 15 FEB - A causa del repentino abbassamento delle temperature la neve è caduta abbondantemente anche a bassa quota nel Palermitano. Nelle autostrade e nelle statali sono al lavoro i mezzi dell'Anas per liberare il fondo stradale.

Anche alcuni comuni stanno inviando i mezzi spargisale nelle strade di competenza. La neve è caduta sulla autostrada Palermo-Catania, all'altezza degli svincoli per le Madonie, sulla scorrimento veloce Palermo-Agrigento, nella zona di Lercara Friddi, e sulla statale Palermo-Sciacca all'altezza di Giacalone. Neve anche sulla statale 120 e sulle provinciali delle Madonie.

2 – MALTEMPO, NEVE E GELO IN TUTTA ITALIA

freddo

Tiziana Di Giovannandrea per www.rainews.it

L'annunciata ondata di gelo si è abbattuta sull'Italia creando situazioni di seria criticità. Neve, gelo, forte vento, piogge intense e ghiaccio hanno particolarmente interessato diverse regioni. In 24 ore sono stati oltre mille gli interventi effettuati dai Vigili del Fuoco in tutta Italia. Freddo record nel Vicentino e gelo polare sulle montagne del Veneto.

A Cortina d'Ampezzo, dove sono in corso i mondiali di sci, il termometro ha segnato -14.5. In montagna si sono raggiunte temperature polari, con -27,7 gradi a Piana di Marcesina (Vicenza) a quota 1.310 metri. Nei capoluoghi veneti le minime sono state tutte sotto lo zero con il record a Belluno di - 8,8. Il bollettino dell'Arpa Veneto mostra una situazione di gelo estesa a tutta la regione.

NEVE IN SICILIA 2

In Campania i Vigili del Fuoco sono intervenuti, specie nelle province di Napoli e Salerno, con oltre 300 operazioni per alberi pericolanti, rimozione ostacoli, ripristino della viabilità. C'è stato anche un intero paese senza acqua corrente per la rottura delle pompe di sollevamento causata dal ghiaccio. E' accaduto a Caggiano, nel Salernitano, 2.700 abitanti, dove il gelo imperversa dalla giornata sabato.

A Napoli invece le piogge prolungate hanno provocato la caduta di un pezzo di cornicione di un immobile della Curia; nessun ferito grazie anche al fatto che l'incidente è accaduto di notte. In Toscana sono stati svolti 310 interventi, il maggior numero tra Firenze e Prato. Nella regione, dove le temperature continuano a calare sensibilmente, torna il pericolo ghiaccio. La sala operativa unificata permanente della Protezione Civile regionale ha emesso un codice arancione per ghiaccio esteso a quasi tutta la regione, con validità fino alle 12 di lunedì.

Richiesti 110 interventi dei Vigili del Fuoco anche in Emilia Romagna, dove Bologna e Forlì sono state le province più colpite dal maltempo. La neve è caduta a quote basse fino al mare, con le spiagge della Riviera adriatica coperte dalla coltre bianca. Nella regione è stata diramata l'allerta gialla per gelate e temperature estreme dalla mezzanotte del 14 febbraio a quella del 15 febbraio.

freddo 4

E' quanto disposto dall'Arpa e dalla Protezione Civile regionale. Nel dettaglio, spiega il provvedimento, "nelle prime ore del mattino del 15 febbraio si prevedono estese gelate, con temperature che potranno raggiungere e localmente superare -8 gradi in pianura e collina, fino a -12 gradi nelle zone di crinale appenninico".

freddo 2

L'Abruzzo è stato interessato da forti nevicate che hanno determinato problemi di viabilità anche in autostrada, le squadre sono state impegnate per la rimozione di alberi abbattuti e per la messa in sicurezza di strutture pericolanti. Particolarmente colpite le provincie di Chieti, Teramo e l'Aquila. Complessivamente sono stati effettuati oltre 90 interventi in regione. In Umbria la provincia di Perugia è stata colpita da abbondanti precipitazioni nevose: Vigili del fuoco impegnati in 130 operazioni di soccorso.

Nella regione la temperatura è scesa fino a -14,5 gradi sulle vette più alte dell'Appennino umbro-marchigiano, come nel caso di Forca Canapine. Le stazioni di rilevamento del Centro funzionale della Protezione Civile regionale hanno registrato valori che hanno toccato i -11 gradi a Castelluccio di Norcia, ma anche i -9,6 di Cascia e i -8 di Monteleone di Spoleto.

freddo 7

A Città della Pieve, la temperatura minima registrata è stata di -4,5 gradi. Nelle Marche le province maggiormente interessate dalle abbondanti nevicate sono Pesaro-Urbino, Ancona e Macerata, 150 gli interventi svolti dai Vigili del Fuoco. Nuova allerta meteo per nevicate anche a quote basse, su Molise, Basilicata e Puglia. Isolate le Isole Eolie. Lunedì 15 febbraio, e fino a nuova disposizione, scuole chiuse a causa del maltempo a Potenza, ad Altamura nel Barese, a Lanciano in Abruzzo, a Pietracatella in Molise.

geloni 1

Anche il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado pubbliche, parificate e paritarie, compresi gli asili nido comunali. Decisioni simili, però, potrebbero essere prese da altri enti locali nelle prossime ore, vista l'impraticabilità delle strade in diversi paesi del Centro-Sud.