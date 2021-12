A GENNAIO L'INGHILTERRA POTREBBE ESSERE COSTRETTA A CHIUDERE PUB, BAR E RISTORANTI: SECONDO LE STIME IL VIRUS E' DESTINATO A SCATENARE UN'ONDATA DI NUOVI RICOVERI E DECESSI - BORIS JOHNSON E IL CONSULENTE SCIENTIFICO DEL GOVERNO CHRIS WITTY HANNO DETTO CHE LE COSE SEMBRANO ANDARE "MOLTO MALE" E LA VARIANTE SI STA DIFFONDENDO A UN "TASSO PREOCCUPANTE" - PER QUESTO SONO STATE RIPRISTINATE ALCUNE RESTRIZIONI, MA IL TIMORE E' CHE NON SIANO SUFFICIENTI...

Dagotraduzione dal Sun

Pub, negozi e ristorante del Regno Unito potrebbero essere costretti a chiudere a gennaio perché tanti lavoratori saranno malati di Omicron. Il primo ministro Boris Johnson e il capo ufficiale medico Chris Whitty hanno avvertito che la nuova variante è destinata a innescare una carenza di personale.

Johnson e Whitty che si sono incontrati nuovamente dopo diversi mesi per via dell’insorgere del nuovo ceppo del virus, hanno detto che le cose sembrano andare «molto male». Anche secondo le stime «più prudenti», infatti, il virus è destinato a scatenare un'ondata di nuovi casi e ricoveri.

Le osservazioni a porte chiuse aumentano i timori di un nuovo "Pingdemic" anche peggiore di quello scatenato da Delta all'inizio di quest'anno. Il numero 10 ha affermato che al governo è stato detto che Omicron si sta diffondendo a un «tasso preoccupante» con quasi 4.500 casi confermati nel Regno Unito.

Il professor Whitty ha avvertito il top team del Primo Ministro: «Possiamo aspettarci un aumento significativo dei ricoveri in ospedale con l'aumento dei casi». Nel frattempo il premier ha detto alla riunione di prepararsi per un «enorme picco» di infezioni, anche se ha insistito sul fatto che le misure del piano B sono «proporzionate».

Ha aggiunto che le restrizioni dovrebbero aiutare a «ridurre la trasmissione mentre aumentiamo il programma di richiamo» a un milione di colpi al giorno.

Il capo dell'Agenzia per la sicurezza sanitaria del Regno Unito, Susan Hopkins, ha affermato oggi che le restrizioni dovranno durare due mesi se la modellazione è corretta. Ha detto ai parlamentari: «Avremmo bisogno di un certo livello di restrizioni in vigore per le prossime quattro-otto settimane».

I timori sono che il Primo Ministro possa imporre restrizioni ancora più severe nel nuovo anno mentre affronta accuse rabbiose di «blocco nascosto». I parlamentari e le imprese temono che le misure del Piano B possano aumentare di numero fino a diventare ancora più stringenti dopo Natale se Omicron continua ad avanzare.

Da domani, oltre all’obbligo di mascherina e allo smart working, saranno necessari i passaporti per i vaccini per frequentare i grandi locali. Il premier ha affermato che questo è «l'approccio giusto» e che «non ci sono piani per misure più severe».

Ma oggi The Sun rivela che funzionari cupi stanno elaborando proposte per chiudere i pub, se necessario. Il capo di Wetherspoons, Tim Martin, ha avvertito: «In effetti, il paese sembra dirigersi verso un blocco nascosto».

Il deputato conservatore Danny Kruger ha anche rivelato che il primo ministro ha suggerito che potrebbe esserci un altro blocco se le misure del piano B non funzionano. In una dichiarazione in cui ha accettato di sostenere il governo, ha dichiarato: «Ho parlato ieri sera con il ministro della Salute e stamattina con il primo ministro. Entrambi hanno sottolineato che queste misure deliberatamente limitate hanno lo scopo di prevenire un altro blocco obbligatorio».

Boris Johnson ha notevolmente aumentato il programma di richiamo per contrastare una «ondata di marea di Omicron» in arrivo nel nuovo anno. Centinaia di soldati sono stati schierati per mettere mentre il Primo Ministro ha esortato i britannici a sostenere la campagna del Sun's Jabs Army.

L'Agenzia per la sicurezza sanitaria del Regno Unito ritiene che la variante Omicron stia causando circa 200.000 nuove infezioni al giorno, con casi che raddoppiano almeno ogni due o tre giorni. Questa mattina il vice primo ministro Dominic Raab ha insistito che le persone potranno trascorrere il Natale con amici e familiari.

Ha detto: «Voglio dare questa rassicurazione. Penso che le persone non vedano l'ora di trascorrere il Natale con i propri cari come non abbiamo potuto fare l'anno scorso».