GENNY DEI DUE MONDI – GLI STRANI INCROCI DEL DESTINO: LO SCORSO 14 LUGLIO, MENTRE IL MONDO ERA IN ANSIA PER L'ATTENTATO A TRUMP, A POLIGNANO GENNARO SANGIULIANO SI SOLLAZZAVA A BORDO PISCINA CON MARIA ROSARIA BOCCIA – OSPITE DEL FESTIVAL “IL LIBRO POSSIBILE”, GENNY DELON NON SI FACEVA PROBLEMI A FARSI VEDERE INSIEME ALLA SUA “NON CONSIGLIERA” E A PRESENTARLA AI GIORNALISTI PRESENTI, COME LUCA TELESE (LO STESSO CHE POI LA INTERVISTERA’ SU LA7) – LE NUOVE FOTO ESCLUSIVE DI DAGOSPIA - L'INTERVISTA-PARODIA A SANGIULIANO DI “PROPAGANDA LIVE”: VIDEO

GENNARO SANGIULIANO FISCHIATO AL FESTIVAL IL LIBRO POSSIBILE A POLIGNANO

DAGONOTA

Maria Rosaria Boccia GENNARO SANGIULIANO GIUSEPPE CRUCIANI A POLIGNANO

Strani gli incroci del destino, che a volte sa mischiare il dramma con la farsa. Lo scorso 14 luglio, mentre gli occhi di tutto il mondo erano rivolti a Butler, in Pennsylvania, dove Donald Trump era stato vittima di un attentato a cui era scampato per miracolo, il prode Gennaro Sangiuliano si sollazzava a bordo piscina a Polignano a Mare.

L'allora ministro della Cultura era ospite del Festival “Il libro possibile”. E si era presentato nell’assolata località pugliese con una biondona al suo fianco, che si muoveva come suo assistente-consigliera. La stangona era Maria Rosaria Boccia, la femme fatale che sarebbe stata la rovina del Bombolo del Golfo e che ha messo e mette in imbarazzo ancora oggi il governo Meloni.

luca telese gennaro sangiuliano maria rosaria boccia - festival de libro possibile a polignano a mare

Sangiuliano non si era fatto nessun problema a presentarsi in costume davanti a tutti accanto alla sua “non consigliera”, in atteggiamenti che evidentemente andavano al di là del rapporto lavorativo. E i due avevano amabilmente chiacchierato con Giuseppe Cruciani, come Dago-rivelato. E i due piccioncini, si erano intrattenuti anche con il vignettista più amato dalla Ducetta, Federico Palmaroli in arte Osho, che con l'ex ministro ha mostrato nel tempo un feeling speciale.

Come testimoniano le foto che qui pubblichiamo, a quel festival, dove Sangiuliano si era beccato una bordata di fischi dal pubblico in occasione del suo intervento, Genny Delon presentò Maria Rosaria Boccia anche a Luca Telese, anche lui ospite della manifestazione (così come l'“eminenza grigia” di Mediaset, Mauro Crippa).

Casualità, proprio Telese, in coppia con Maria Aprile, è stato poi il primo a intervistare in televisione la “Pompeiana esperta” e a raccogliere le sue bordate contro il ministro che l’aveva scaricata…

GENNY, IL PIÙ FISCHIATO DAGLI ITALIANI – SANGIULIANO È STATO ACCOLTO DA UNA BORDATA DI FISCHI APPENA SALITO SUL PALCO DEL FESTIVAL “LIBRO POSSIBILE” A POLIGNANO A MARE – LE CONTESTAZIONI DALLA PLATEA: “CHE CI SEI VENUTO A FARE?”, “VAI VIA” – MENTRE IL MINISTRO DELLA CULTURA RESTAVA IMPASSIBILE, IL GIORNALISTA LUIGI CASILLO HA CERCATO DI RIPORTARE LA CALMA: “METTIAMOCI D'ACCORDO, POLIGNANO È UN POSTO CIVILE” – LA REPLICA DI SANGIULIANO: “SALUTO TUTTI, ANCHE CHI DISSENTE È AMICO MIO” – POCHI GIORNI PRIMA, IL MINISTRO ERA STATO CONTESTATO AL TAORMINA BOOK FESTIVAL (CON I FISCHI CENSURATI DA RAI1) – VIDEO

https://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/genny-piu-fischiato-italiani-ndash-sangiuliano-401834.htm

