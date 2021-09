9 set 2021 08:24

A GENOVA I LADRI LI ACCHIAPPANO COL LAZO - LA POLIZIA DI GENOVA E' IL PRIMO COMANDO IN ITALIA A SPERIMENTARE LA PISTOLA SPARA LACCI IMMOBILIZZA-PERSONE - GIA' IN USO NEGLI STATI UNITI, E' IN GRADO DI BLOCCARE I MALVIVENTI SENZA PROVOCARE LORO DANNI FISICI - COME FUNZIONA IL DISPOSITIVO: IL LACCIO HA ALL'ESTREMITA' DUE ANCORETTE CHE SI ATTACCANO AGLI INDUMENTI: PIU' LA PERSONA SI MUOVE, PIU'... - VIDEO