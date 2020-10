25 ott 2020 11:06

A GENOVA, IN PIAZZETTA PEDEGOLI, UN GIOVANE È PIOMBATO CON LA MACCHINA A TUTTA VELOCITÀ TRAVOLGENDO UN GRUPPO DI RAGAZZI. QUATTRO I FERITI, DI CUI DUE RAGAZZE - UNA INCINTA - IN GRAVISSIME CONDIZIONI - NON ERA LA PRIMA VOLTA CHE IL GUIDATORE FACEVA FOLLI CORSE IN STRADA CON LA SUA AUTO. IERI SERA HA PERSO IL CONTROLLO DELLA VETTURA…