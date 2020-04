29 apr 2020 18:23

LA GENTE È FUORI COME UN BALCONE – IL VIRUS DELLA FOLLIA IN THAILANDIA DOVE UN TURISTA INGLESE DI 46 ANNI HA LANCIATO LA MOGLIE THAILANDESE DI 56 ANNI DAL SETTIMO PIANO DURANTE UNA LITE – SCAZZATO DAL LOCKDOWN ED ESASPERATO PER NON POTER TORNARE IN GRAN BRETAGNA, L’UOMO HA TENTATO DI LIBERARSI DEFENESTRANDOLA DELLA COMPAGNA CHE, PERÒ, È ATTERRATA SUL TERRAZZO DEI VICINI E HA POTUTO…