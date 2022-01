I GEOLOGI HANNO SCOPERTO UN TUNNEL SOTTERRANEO CHE COLLEGA PANAMA ALLE GALAPAGOS - SI TRATTA DI UN BUCO NEL MANTELLO TERRESTRE DELLA PLACCA TETTONICA DI COCOS, E CHE SI TROVA A CENTO CHILOMETRI SOTTO LA SUPERFICIE - ATTRAVERSO IL FORO, E GRAZIE ALLE FORTISSIMI CORRENTI, ROCCE E MINERALI AVREBBE VIAGGIATO PER 1.600 CHILOMETRI - GLI SCIENZIATI: "NON C'ERA ALTRO MODO PER SPIEGARE..." - VIDEO

Noemi Penna per lastampa.it

Cosa ci fa un passaggio segreto sotto Panama? I geologi hanno scoperto un «buco» nel mantello terrestre della placca tettonica di Cocos, che si trova proprio al largo della costa di Panama.

Questa apertura, situata a circa cento chilometri sotto la superficie terrestre, potrebbe consentire a un flusso di rocce e minerali di viaggiare dalle isole Galapagos al canale di Panama. Merito di una corrente così forte da permettergli di percorrere oltre 1.600 chilometri.

Questa insolita forma di trasporto, mai scoperta prima d'ora, può anche aiutare a spiegare perché Panama ha pochissimi vulcani attivi. Come ha spiegato David Bekaert, geochimico della Woods Hole Oceanographic Institution, «sulla costa occidentale dell'America centrale, la placca tettonica di Cocos si sta immergendo e spinge la crosta oceanica sotto la crosta continentale delle placche tettoniche in un processo chiamato subduzione. Questa zona crea una linea chiamata Arco vulcanico centroamericano dove la lava si spinge attraverso i confini. Ma il tutto si ferma nel Panama occidentale».

Questa relativa pace è stata a lungo un mistero. Ora, Bekaert e colleghi hanno pubblicato sulla rivista Proceedings of the National Academy of Sciences la loro scoperta, puntando il dito contro questo canale sotterraneo. «Non c'era altro modo per spiegare come gli elementi del mantello delle Galapagos potessero arrivare fino a Panama». E anche se non si sa ancora molto sulla sconosciuta corrente che lo attraversa, ci sono tutti gli elementi per alimentare un nuovo mistero.

