GEOVA SENZA TESTIMONI! – LA POLIZIA RUSSA FA IRRUZIONE NELLE CASE DOVE SI RIUNISCONO CLANDESTINAMENTE I MEMBRI DELLA SETTA RELIGIOSA – NEL 2017 IL CULTO È STATO DICHIARATO FUORILEGGE DA PUTIN, NONOSTANTE CONTI PIÙ DI 175MILA FEDELI NEL PAESE

Alice Mattei per https://it.businessinsider.com/

In Russia non si può professare la propria religione liberamente. Tanto che i Testimoni di Geova, gruppo minoritario ma pacifico, sono fuorilegge dal 2017 perché considerati ‘estremisti’.

Sulla scia di questo divieto, pochi giorni fa la polizia russa ha fatto irruzione nelle abitazioni private di alcuni Testimoni di Geova che, secondo le accuse, stavano continuando clandestinamente le loro adunanze.

I fedeli sono stati arrestati e saranno processati. Il comitato investigativo (SK) sostiene che il gruppo di Mosca “ha studiato letteratura religiosa… propagandando gli insegnamenti dei Testimoni di Geova”. Ha detto che “hanno indottrinato e reclutato nuovi membri tra i residenti della capitale e in altre regioni, per partecipare al movimento religioso bandito”.

Lo scorso luglio il governo britannico ha espresso preoccupazione per la repressione della Russia nei confronti dei testimoni di Geova, affermando che lo Stato aveva “criminalizzato il culto pacifico di 175.000 cittadini russi e ha violato il diritto alla libertà religiosa sancito dalla costituzione russa“.

