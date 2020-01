GERMANIA ARMATA – SPARATORIA A ROT AM SEE, UNA PICCOLA CITTÀ DEL BADEN-WÜRTTEMBERG, TRA STOCCARDA E NORIMBERGA: SEI PERSONE SONO MORTE E L’ASSALITORE È STATO ARRESTATO – ALLA RAGIONE DEL GESTO CI SAREBBE UN DRAMMA FAMILIARE. L’UOMO FERMATO AVREBBE AGITO DA SOLO – VIDEO

?POLIZEIEINSATZ?

Größerer Polizeieinsatz in #RotamSee, da dort geschossen wurde. Mehrere Verletzte, vermutlich auch Tote bei einem Gebäude. #Tatverdächtiger wurde #festgenommen.

Nach ersten Erkenntnissen liegt ein Beziehungsverhältnis vor.

Keine Hinweis auf weitere Täter. — Polizei Aalen (@PolizeiAalen) January 24, 2020

germania, sparatoria a rot am see 2

Da www.repubblica.it

Sono almeno sei le persone rimaste uccise in una sparatoria a Rot am See, una cittadina di 5200 abitanti situata nel land del Baden-Württemberg, tra Stoccarda e Norimberga, nel sud della Germania. Secondo i media locali, l'autore è stato arrestato dalla polizia.

germania, sparatoria a rot am see

Un portavoce della polizia ha dichiarato che non c'è più alcun pericolo. Gli agenti hanno ricevuto una chiamata di emergenza alle 12,45. "Sono stati segnalati colpi di arma da fuoco", ha detto il portavoce che non è stato in grado di fornire ulteriori informazioni ma secondo le prime verifiche degli inquirenti, si sarebbe trattato di un dramma familiare. Oltre all'uomo fermato, inoltre, non ci sarebbero altri sospettati.

germania, sparatoria a rot am see 1 GERMANIA, SPARATORIA A ROT AM SEE