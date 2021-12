22 dic 2021 11:27

LA GERMANIA CHIUDE STADI E DISCOTECHE! “I GRANDI EVENTI SPORTIVI NON POSSONO PIÙ SVOLGERSI CON IL PUBBLICO E QUESTO VALE IN PARTICOLARE PER LE PARTITE DI CALCIO.” – IL CANCELLIERE TEDESCO OLAF SCHOLZ HA ANNUNCIATO LA CHIUSURA DEGLI STADI A PARTIRE DAL 28 DICEMBRE – LA GERMANIA ERA STATO IL PRIMO PAESE A RIAPRIRE GLI STADI DOPO IL LOCKDOWN E ORA È IL PRIMO A RICHIUDERE…