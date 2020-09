GESÙ, CHE DISTRUZIONE! – UN UOMO È ENTRATO NELLA CATTEDRALE DI ST. PATRICK A EL PASO, NEGLI USA, E HA DECAPITATO E DISTRUTTO LA STATUA DEL SACRO CUORE DI GESÙ CHE DA 90 ANNI ACCOGLIEVA I FEDELI A BRACCIA APERTE DALL’ALTARE: IL VANDALO È ENTRATO IN AZIONE MENTRE LA CHIESA ERA APERTA PER LA PREGHIERA E…

Da "www.fides.org"

distrutta statua di gesu' a el paso 3

La Cattedrale di El Paso è stata vandalizzata mentre la chiesa era aperta per la preghiera individuale, martedì mattina, 15 settembre. La diocesi di El Paso afferma che una persona sospetta è entrata nella Cattedrale di St. Patrick intorno alle ore 10 e ha distrutto la statua del Sacro Cuore di Gesù, risalente a circa 90 anni fa, che si trovava al centro, dietro l'altare maggiore. Il sospetto è stato arrestato dal dipartimento di polizia di El Paso. Gli ufficiali stanno proseguendo le indagini sull’atto vandalico.

"Sono scioccato, noi della Cattedrale abbiamo il cuore spezzato per una situazione così impensabile" ha detto il Rettore della Cattedrale di St. Patrick, p. Trini Fuentes. “Questa statua era una delle mie rappresentazioni preferite di Gesù: le sue braccia spalancate in segno di benvenuto, il suo cuore infiammato d'amore per noi.

distrutta statua di gesu' a el paso 2

Mi sono spesso ispirato a questa immagine mentre mi preparavo per la messa” ha detto il Vescovo di El Paso, Mons. Joseph Seitz. “Per quanto sia triste vedere una statua attaccata e distrutta, sono contento che non si sia trattato di una persona vivente. Ma una statua, in particolare questa statua, ci collega a persone e ideali che non sono visibili ai nostri occhi. Ci rivela realtà che ci sono vicine, ma invisibili".

distrutta statua di gesu' a el paso 1

“Ancora non sappiamo nulla della persona che ha effettuato questo assalto, ma certamente deve essere una persona molto turbata per aver attaccato questo luogo pacifico della nostra città e questa immagine del Re della Pace. Spero che questo possa essere l'impulso per lui a ricevere l'aiuto di cui ha bisogno. Sarà nelle mie preghiere” conclude Mons. Seitz nella nota pervenuta a Fides.

distrutta statua di gesu' a el paso 4