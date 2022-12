12 dic 2022 11:20

GI USA HANNO TROVATO IL "SANTO GRAAL" DELL'ENERGIA? – SCIENZIATI AMERICANI HANNO PRODOTTO PER LA PRIMA VOLTA UNA REAZIONE DI FUSIONE NUCLEARE CHE GENERA PIÙ ENERGIA DI QUELLA NECESSARIA PER INNESCARLA. DOMANI L’ANNUNCIO DELLA CASA BIANCA – IL “WASHINGTON POST”: “UNA SVOLTA NELLA DECENNALE E COSTOSA RICERCA PER SVILUPPARE UNA TECNOLOGIA CHE FORNISCA ENERGIA ILLIMITATA, PULITA ED ECONOMICA” – SE FOSSE VERO, GLI USA POTREBBERO FARE A MENO DEL PETROLIO DEI PAESI DEL GOLFO E…