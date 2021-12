31 dic 2021 13:31

GIALLO DI CAPODANNO – NON SOLO LA LOMBARDIA: ANCHE PIEMONTE, LAZIO E SICILIA DA LUNEDÌ PASSERANNO IN ZONA GIALLA. MA DI FATTO PER I CITTADINI NON CAMBIA NIENTE: L’UNICA VARIAZIONE SAREBBE L’OBBLIGO DI MASCHERINA ALL’APERTO, GIÀ PREVISTA PER TUTTE LE FASCE…